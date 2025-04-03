Автоэксперт предупредил о необходимости осторожного вождения в условиях неустойчивой погоды

Фото: Инна Серова

В средней полосе России ожидается неделя с сохранением снежного покрова и вероятностью отрицательных температур, что создает риск образования гололеда. Об этом предупредил автоэксперт Петр Баканов в интервью RT.

Специалист рекомендует автовладельцам не спешить с сезонной заменой резины, особенно в областях, где возможно образование гололеда на эстакадах, в низинах и лесных зонах, а также вблизи водоемов. По словам эксперта, недельная эксплуатация автомобиля на зимней резине в теплую погоду существенно не повлияет на состояние шин.

Инна Серова / realnoevremya.ru

При этом Баканов подчеркнул важность корректировки манеры вождения в текущих погодных условиях. Основные рекомендации включают:

соблюдение увеличенной дистанции;

правильное положение рук на руле (двумя руками, как обучали в автошколе);

контроль скорости на поворотах;

поддержание высокой концентрации внимания.

Эксперт отметил, что многие водители привыкли к расслабленному стилю вождения, что может стать причиной неспособности правильно среагировать в экстренной ситуации. Особенно это касается случаев, когда руль удерживается только одной рукой.

Напомним, что в начале апреля жители Татарстана наблюдали рекордно высокие температуры: 1-2 апреля столбики термометров поднимались до +11..+20°, что на 7-10 градусов выше нормы. Однако прошедшей ночью через регион прошел холодный фронт, изменивший погодные условия.

Матвей Гавриков