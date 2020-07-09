«Уфа» объявила об уходе Газизова из клуба

«Уфа» объявила на своем официальном сайте о расставании с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Шамиль Газизов освободил должность генерального директора Футбольного клуба «Уфа». Новым местом работы специалиста станет ФК «Спартак-Москва».

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе», — говорится в заявлении клуба.

Газизов возглавлял «Уфу» на протяжении последних 8 лет. Под его руководством клуб вышел вначале в ФНЛ, а потом в РПЛ, где сумел закрепиться на долгие годы. С Газизовым уфимский клуб впервые пробился в Лигу Европы, оступившись на стадии квалификации с шотландским «Рейнджерс».

Напомним, накануне, «Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Ростовом» (2:1). Уфимцы проигрывали по ходу встречи, но во втором тайме смогли забить два гола и довести дело до победы.

Также по завершении матча в Ростове-на-Дону стало известно об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора «Уфы». Он будет назначен на аналогичную должность в московском «Спартаке», где заменит уволенного Томаса Цорна.