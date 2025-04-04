В России введут уголовную ответственность для дропперов обоих уровней

Фото: Анастасия Фартыгина

В России планируется введение уголовной ответственности за участие в схемах дропперов, которые предоставляют свои банковские счета для незаконных финансовых операций, рассказал «RT на русском» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, выделяют дропперов:

первого уровня — обычных людей, которые передают свои реквизиты, не всегда понимая, что участвуют в преступных схемах;

второго уровня — более опытных участников, координирующих действия дропперов первого уровня.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Президент поручил проработать изменения в законодательство, чтобы ввести уголовную ответственность за действия дропперов. Немкин призвал граждан критически относиться к предложениям о «легком заработке» и избегать передачи личных данных третьим лицам, чтобы не стать жертвой вербовки.

Напомним, что Центробанк поделил дропперов на три основные категории:

заливщики — обналичивают средства через банкоматы;

транзитники — получают деньги на карту и переводят их дальше;

обнальщики — снимают деньги и передают их курьерам или сами участвуют в схеме.

Анастасия Фартыгина