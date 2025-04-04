В России введут уголовную ответственность для дропперов обоих уровней
В России планируется введение уголовной ответственности за участие в схемах дропперов, которые предоставляют свои банковские счета для незаконных финансовых операций, рассказал «RT на русском» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам депутата, выделяют дропперов:
- первого уровня — обычных людей, которые передают свои реквизиты, не всегда понимая, что участвуют в преступных схемах;
- второго уровня — более опытных участников, координирующих действия дропперов первого уровня.
Президент поручил проработать изменения в законодательство, чтобы ввести уголовную ответственность за действия дропперов. Немкин призвал граждан критически относиться к предложениям о «легком заработке» и избегать передачи личных данных третьим лицам, чтобы не стать жертвой вербовки.
Напомним, что Центробанк поделил дропперов на три основные категории:
- заливщики — обналичивают средства через банкоматы;
- транзитники — получают деньги на карту и переводят их дальше;
- обнальщики — снимают деньги и передают их курьерам или сами участвуют в схеме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.