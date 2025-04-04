ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов в Подмосковье

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье. Задержан военнослужащий Минобороны, который, по данным следствия, был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что во время операции были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства, которые хранил задержанный. У него также нашли переписку с украинским куратором, где обсуждались детали готовящегося преступления.

По этому делу Главное военное следственное управление Следкома России возбудило уголовное дело за приготовление к террористическому акту и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина