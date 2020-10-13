Премьер-министр Башкирии озвучил состав нового правительства республики

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров озвучил состав нового правительства республики. По его словам, необходимости в серьезных изменениях нет.

Назаров предложил главе республики Радию Хабирову «компактную схему управления правительством»: оставить девять вице-премьеров вместо десяти.

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«При этом остаются два первых заместителя премьер-министра. Один из них — Илшат Тажитдинов — будет отвечать за обеспечение работы правительства, реализацию региональных проектов, развитие особой экономический озоны «Алга». Второй первый заместитель премьер-министра — Рустам Муратов. Он остается министром экономического развития и инвестиционной политики и отвечает за всю инвестиционную деятельность, стратегию развития республики», — передает слова Назарова издание «Башинформ».

Ряд государственных комитетов станут министерствами: комитет по строительству и архитектуре станет министерством строительства и архитектуры, его возглавит Рамзиля Кучарбаева. А госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству станет министерством транспорта и дорожного хозяйства под руководством Алана Марзаева.

Также министерствами стали госкомитет по торговле и защите прав потребителей. Управление по контролю и надзору в сфере образования вошло в состав минобра Башкирии.



Напомним, что Назаров возглавил правительство в сентябре.