Apple теряет более $250 млрд из-за тарифной политики США
Компания Apple стала одной из крупнейших жертв торговой политики США на Уолл-стрит, потеряв более $250 миллиардов рыночной стоимости, сообщает Financial Times.
Введение пошлин на товары, импортируемые в США основными поставщиками и производственными партнерами Apple в Азии, окажет влияние на всю производственную цепочку технологического гиганта.
Генеральный директор Apple Тим Кук столкнулся с непростым выбором: либо повысить цены на электронику компании, либо взять на себя дополнительные расходы, которые могут сократить прибыль Apple на десятки миллиардов долларов.
По данным аналитиков Citi:
- более 90% производственных мощностей Apple сосредоточено в Китае;
- китайским товарам грозят пошлины в размере не менее 54%;
- Вьетнам, где также производится продукция Apple, столкнулся с «взаимными» пошлинами в размере 46%;
- Индия, производящая iPhone, AirPods и часы Apple, подверглась пошлинам в размере 26%.
Новые тарифы затронут всю линейку продукции Apple, производимую в этих странах.
Напомним, что цены на товары Apple могут значительно вырасти после введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.
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