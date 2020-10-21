СМИ рассказали об отправке мэра Уфы Ульфата Мустафина спецбортом в Москву

Вчера, 20 октября, мэра Уфы Ульфата Мустафина экстренно госпитализировали в Москву с использованием спецборта МЧС.

Как сообщает РroUfu.ru со ссылкой на источники, градоначальник находится в бессознательном состоянии. В какой именно госпиталь его отправили — неизвестно. По данным СМИ, в администрации главы Башкирии Мустафину уже ищут замену.

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В это же время мэрия Уфы опровергла данную информацию. «Информация о состоянии здоровья, перемещениях и карьерных планах Ульфата Мансуровича, опубликованная в ряде СМИ, является недостоверной. В настоящее время решается вопрос о подаче заявления в суд с требованием об опровержении данной информации», — заявил в беседе с РБК начальник пресс-службы администрации города Марсель Байдавлетов.



В начале октября Мустафин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19.

