Апелляция оставила в силе решение Верховного суда Башкирии о признании «Башкорт» экстремистской организацией

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность требований прокуратуры Башкирии о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства установили, что организации объявляли предостережения о недопустимости нарушения законодательства, но члены «Башкорт» не прекратили противоправную деятельность.

При их активном участии в Башкирии систематически проводились не согласованные с властями массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности.

В мае Верховный суд РБ удовлетворил административный иск прокуратуры, признав БОО «Башкорт» экстремистской с запретом ее деятельности. Ответчики обжаловали данное решение в вышестоящем суде.