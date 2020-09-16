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Апелляция оставила в силе решение Верховного суда Башкирии о признании «Башкорт» экстремистской организацией

16:01, 16.09.2020
Апелляция оставила в силе решение Верховного суда Башкирии о признании «Башкорт» экстремистской организацией
Фото: realnoevremya.ru

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность требований прокуратуры Башкирии о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства установили, что организации объявляли предостережения о недопустимости нарушения законодательства, но члены «Башкорт» не прекратили противоправную деятельность.

При их активном участии в Башкирии систематически проводились не согласованные с властями массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности.

В мае Верховный суд РБ удовлетворил административный иск прокуратуры, признав БОО «Башкорт» экстремистской с запретом ее деятельности. Ответчики обжаловали данное решение в вышестоящем суде.

Общество Башкортостан
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