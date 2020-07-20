«Откуда у нас столько армян?»: башкирская самовыдвиженка на пост президента Татарстана возмутила соцсети

«Армянский вопрос» в столице Башкирии

В уфимском сегменте социальных сетей разгорается буря возмущения по поводу очередной выходки скандальной башкирской общественницы Рамили Саитовой. Она залила в YouTube видео, снятое ею в Уфе на смартфон. В ролике видно, как она подходит к гуляющим по парку пяти девушкам и при этом комментирует, что те «из непонятной страны».

Общественница спрашивает, откуда они. Те с улыбкой отвечают, что местные и они армянки.

— Откуда у нас столько армян появилось? — начала напирать Саитова.

— До свидания! — попыталась завершить разговор одна из собеседниц, вероятно, догадавшись, что их провоцируют на конфликт. Девушки развернулись и пошли дальше.

— А что вам не нравится? Где ваша толерантность? — все же не выдержала одна из них.

— Толерантность — это смерть, девочки! — выпалила инициатор разговора им вслед. — Моего ребенка в Башкортостане никто не тронет! Я не знаю, откуда вас так много!

Хотя Саитова в комментарии делает акцент на горящие леса в Башкирском государственном природном заповеднике (в Бурзянском районе), но на фоне очередного конфликта между Азербайджаном и Арменией видео приобретает дополнительный политический окрас. Фото 02.mchs.gov.ru

— Не знаете — уходите, — обернувшись, ответила одна из девушек.

— Я должна уйти? Вы где живете? Вы где учитесь? — закричала им в спину Саитова.

Ссылку на это видео она разместила на своих страничках в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Инстаграме». Более того, проиллюстрировала ролик свадебной фотографией нынешней супруги Радия Хабирова Каринэ Аветисян, когда та первый раз выходила замуж.

Сам ролик озаглавлен так: «Есть хоть один армянин среди тех добровольцев, которые тушат лесной пожар в Бурзяне?». А уже в подписи она возмущается тем, что якобы армянки «наслаждаются жизнью в Уфе», а тем временем «башкорты тушат лесной пожар в Бурзяне».

Хотя Саитова в комментарии делает акцент на горящие леса в Башкирском государственном природном заповеднике (в Бурзянском районе), но на фоне очередного конфликта между Азербайджаном и Арменией это видео приобретает дополнительный политический окрас.

«Я уже много лет назад говорил, что она не слишком умный человек. Не верили», — ответил в комментариях политолог Аббас Галлямов. Фото Максима Платонова

Реакция в соцсетях

Стоит отметить, что как под самим файлом в видеохостинге, так в социальных сетях многие не поддержали «праведный гнев» Рамили Хамитьяновны. Очень многие уфимцы и выходцы из Башкирии возмутились выходкой своей землячки. В первую очередь открестились от нее представители башкирской национальности: «Я сам башкир, но ваше поведение ужасное! Наш народ всегда был и есть толерантный»; «Как хорошо, что не вам решать, кому жить в Башкирии»; «Вы не можете гордиться тем, чего добились своим собственным трудом, и хватаетесь за единственно возможное — гордитесь нацией, к которой принадлежите. Хотя вы ее даже не выбирали».

Некоторые же предположили, что летняя жара плохо сказывается на психическом здоровье женщины. А привязываться к незнакомым людям на улице посчитали «верхом бескультурья».

«Взрослая тетка, которая на каждом углу кричит об ущемлении ее нации, средь бела дня пристает к подросткам (!!!) отличной от ее национальности и предъявляет им претензии к этой самой национальности», — отреагировала в «Фейсбуке» журналист Елена Чиркова.

«Я уже много лет назад говорил, что она не слишком умный человек. Не верили», — ответил ей в комментариях политолог Аббас Галлямов.

Одни пользователи поиронизировали над фразой «Толерантность — это смерть», а другие острословы предложили использовать в тушении лесных пожаров «Пилораму» Тиграна Кеосаяна.

Однако были и те, кто разделяет негодование общественницы. Кто-то начал указывать на национальную принадлежность первой леди Башкирии, другие выискивать армян среди тех, кто занимает различные должности в республике.

В 2018 году вместе с другой экстравагантной правозащитницей, Альмирой Жуковой, она рассказывала в СМИ о насыпанной дорожке соли в кабинете судьи Наили Идиятовой. Фото: proufu.ru

Попытки стать главой Татарстана, Башкортостана и мэром Уфы

Скандальный шлейф за Рамилей Саитовой тянется уже много лет. В прошлом она была успешной бизнес-леди, которая владела сетью косметики и бытовой химии «Добрый день» и крупным магазином «Самрау». В 1999 году журнал Cosmopolitan признал ее победителем конкурса «Профессиональный успех» (из 850 претенденток), в качестве приза она получила автомобиль Toyota Yaris. Но после этого она пережила трудный развод с мужем, побывала в тюрьме и наблюдалась у психиатра.

Позже она примерила на себя амплуа правозащитницы, в первую очередь отстаивая права башкир, также стала активисткой движения «СтопКроношпан». Получила общественные должности сопредседателя Ассоциации коренных народов РФ, секретаря Совета аксакалов башкир, члена президиума Конгресса башкирского народа.

В 2018 году вместе с другой экстравагантной правозащитницей, Альмирой Жуковой, она рассказывала в СМИ о насыпанной дорожке соли в кабинете судьи Наили Идиятовой, о чем «Реальное время» писало в отдельном материале. Кроме того, судилась с супругой тогдашнего главы Башкирии Рустэма Хамитова Гульшат-ханум. И бросала в судью сумку.

Саитова неоднократно предпринимала попытки сделать политическую карьеру. Так, в 2018 году она намеревалась стать мэром Уфы. Но башкирскую столицу в итоге возглавил соратник Радия Хабирова Ульфат Мустафин. В прошлом году Саитова пыталась возглавить родной регион от «Российской социалистической партии». Но ЦИК Башкирии обнаружил нарушения в ее документах и снял кандидатуру с выборов.

Однако в Центризбиркоме Татарстана не подтвердили информацию о таком кандидате. Фото idelreal.org

А на прошлой неделе активистка неожиданно заявила, что собирается стать президентом Татарстана и подала документы в ЦИК РТ. Ее предвыборные лозунги были просты: национализировать все природные ресурсы и стратегические предприятия, демонтировать вертикаль власти (оставить чиновникам только исполнительские функции), возобновить обязательное изучение татарского и вести государственное делопроизводство на языке Тукая. Однако в Центризбиркоме Татарстана не подтвердили информацию о таком кандидате. Более того, выдвигать своих представителей на выборы главы региона могут только политические партии, самовыдвижение здесь не предусмотрено.

Тимур Рахматуллин