Росприроднадзор требует 85 млрд рублей с владельцев затонувших танкеров в Черном море

Фото: Сейтумерова Анна

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии с танкерами в Черном море и предъявил владельцам требования на сумму 84,9 млрд рублей. Глава ведомства Светлана Радионова уточнила, что у компаний есть месяц, чтобы добровольно возместить причиненный вред, сообщили в РИА «Новости».

Сумма ущерба для владельца танкера «Волгонефть-212», компании «Кама Шиппинг», составляет почти 49,5 млрд рублей.

В свою очередь, собственник танкера «Волгонефть-239», ЗАО «Волгатранснефть», должен возместить 35,5 млрд рублей.

Если компании не выполнят требования в установленный срок, Росприроднадзор направит исковые заявления в суд.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в середине декабря в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров, что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км. Местные жители стали чувствовать недомогание после помощи по уборке последствий.

Событие вызвало широкое обсуждение в обществе, по следам катастрофы ввели режим ЧС федерального уровня. «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Анастасия Фартыгина