В Татарстанской таможне назначили нового замначальника и начальника Альметьевского таможенного поста

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстанской таможне произошли важные кадровые изменения. С 28 марта 2025 года замначальника таможни назначили Дмитрия Дыба. Он имеет богатый опыт работы в правоохранительных органах и с 2018 года служит в таможенных органах, где начинал с должности оперуполномоченного. Дыба — подполковник таможенной службы и специалист первого класса.

С 3 апреля 2025 года начальником Альметьевского таможенного поста стала Гулия Галявиева. Она работает в таможенных органах с 1997 года и имеет высшее образование, полученное в Альметьевском государственном нефтяном институте. Галявиева награждена несколькими ведомственными медалями за безупречную службу.

Накануне в Татарстанской таможне также назначили Максима Верендеева, он стал начальником таможенного поста «Аэропорт «Казань» и Александра Семчишина, теперь он занимает должность начальника Набережночелнинского таможенного поста.

Анастасия Фартыгина