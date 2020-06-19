Джихад Америке, фига Гайнутдину, еврейская кипа: чем отличился Талгат Таджуддин за 40 лет?

Резонансные поступки и слова председателя ЦДУМ России

Фото: Тимур Рахматуллин

40 лет назад, 19 июня 1980 года, муфтием и председателем Духовного управления европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС), стал 31-летний казанский имам Талгат Таджуддин (в архивных документах фигурирует фамилия Тазеев). С тех пор сменился режим в стране, сменилось несколько руководителей государства (Брежнев — Черненко — Андропов — Горбачев — Ельцин — Путин — Медведев — Путин), однако Таджуддин по-прежнему возглавляет муфтият, хотя и его организацию (ныне — Центральное духовное управление мусульман России) заметно потрясло. «Реальное время» подготовило для своих читателей обзор его наиболее эпатажных поступков и резонансных слов.

Председатель ЦДУМ России, шейх-уль-ислам, верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин — личность безусловно неординарная: широкий кругозор и татарская хитрость помогли ему удержаться на посту «главного мусульманина» страны. При этом он отличился рядом необычных поступков и неоднозначных фраз. Вспомнить все, пожалуй, не смогут даже самые близкие к нему люди. Однако несколько ярких моментов попробуем перечислить.

Джихад Америке и размахивание саблей на площади

Несколько нарушим хронологию и начнем с самого громкого жеста Талгата Сафича, о чем много писала российская и зарубежная пресса. В марте 2003 года, когда Джодж Буш-младший готовился ввести американские войска в Ирак, Таджуддин, находившийся в Багдаде, заявил, что останется в арабской стране, чтоб вместе с иракским народом и Саддамом Хусейном терпеть все трудности войны. Однако не прошло и недели, он приехал в Россию. А в апреле, когда США вторглись в Ирак, верховный муфтий выступил в Уфе на антивоенном митинге, организованном местной «Единой Россией». Размахивая саблей, Таджуддин объявил Вашингтону джихад. Затем он призвал собирать средства на покупку оружия и медикаментов для иракских защитников родины.

Столь громкое заявление вызвало переполох не только в структурах российской власти, но и в Америке. Другие мусульманские лидеры страны — Равиль Гайнутдин и Нафигулла Аширов тут же раскритиковали главу ЦДУМ. А приближенные верховного муфтия в комментариях стали оправдывать своего шефа, мол, имелся в виду духовный джихад — моральная поддержка своих единоверцев.

— Я не сказал, чтоб убивали американцев. Сказал: «Где увидите американцев, тащите в милицию, чтоб шпионов выгнали отсюда; не покупайте американское, и не продавать им ничего, пока это бесстыдство с их стороны не прекратится», — объяснял муфтий свой поступок.

Фото twitter.com/IstinaGde

Генпрокуратура пригрозила распустить ЦДУМ за экстремистскую деятельность. А самого Таджуддина вызвали в Москву. Как позже вспоминал сам глава духовного управления, он вовсе не горел желанием лететь в первопрестольную, однако правоохранительные органы дежурили у его дома и резиденции, надо было что-то делать. Тогда Таджуддин попросил одного пожилого человека, схожего с ним телосложения, одеться в его чапан, чалму и поехать в аэропорт. «Двойник» прибыл в МАУ и сел в самолет. Из Уфы отзвонились, что Таджуддин вылетел. А в московском аэропорту встречать было некого.

О заокеанском государстве он и позже отзывался нелестно, называя Америку Даджалем (Антихристом). А погибший Аль-Багдади, лидер ИГИЛ (организация запрещена в России), по его мнению, был «сволочью, опиравшейся на американские доллары».

Фига Гайнутдину

К слову, 2003 год был просто богатым на его яркие заявления и эпатажные выходки. Тогда же Совет муфтиев России, возглавляемый Равилем Гайнутдином, раскритиковал главу ЦДУМ за объявление священной войны Америке. Гайнутдин со своими соратниками вынесли заключение, что Таджуддин не имеет права возглавлять мусульманскую организацию.

Этот протокол на четырех страницах был отправлен факсом в Уфу. Таджуддин прочитал решение. Потом сложил в кукиш ладонь, обвел на этом документе и отправил обратно в Москву. Хотя по другой информации, верховный муфтий приложил к бумаге не фигу, а средний палец.

Надо сказать, что заочные перепалки с Равилем хазратом начались еще с 1990-х годов, когда Гайнутдин, недовольный авторитарным стилем правления Таджуддина, вышел из его организации, а потом собрал Совет муфтиев России. Несмотря на, казалось бы, стихшие страсти, они по-прежнему считаются конкурентами. Хотя теперь при очных встречах крепко трясут друг другу руки и ведут разговоры о мусульманском братстве и единстве уммы.

Фото islamnews.ru

«Верховный муфтий Святой Руси»

В том же 2003 году Таджуддин собрал пленум ЦДУМ России и объявил о переименовании своей организации в Исламское центральное духовное управление мусульман Святой Руси. Несмотря на то, что его подчиненные поддержали предложение, официального переименования не произошло.

В 2004 году Фарид Салман, на тот момент заместитель председателя ЦДУМ, предложил присвоить Таджуддину титулы «верховный муфтий Святой Руси» и «шейх шейхов». Идею раскритиковал первый запред председателя ДУМ РТ Валиулла Якупов.

Тезис о Святой Руси верховный муфтий повторял неоднократно. В 2015 году он выступил на открытии XIX Всемирного русского народного собора: «Когда мы вместе, это и есть халифат. У нас этот халифат называется Святая Русь».

Как Таджуддин раздавал свои должности

К концу нулевых открытая конфронтация Таджуддина и Гайнутдина зашла в скрытую фазу. И глава ЦДУМ стал призывать консолидироваться мусульманским лидерам и создать единую структуру. В декабре 2009 года он объявил, что готов уйти на пенсию, а свой пост уступить более молодому Равилю хазрату. Более того, дабы показать всю серьезность своих намерений, он пригласил в Уфу представителей СМР и Координационного центра мусульман Северного Кавказа. На встрече также присутствовал тогдашний кремлевский куратор по религиозным вопросам Алексей Гришин. Там был и будущий корреспондент «Реального времени», единственный журналист.

Таджуддин показал схему предполагаемого единого мусульманского центра, которая оказалась в форме шестиконечной звезды, чем уже удивил гостей из Москвы и с Кавказа. Каждый луч символизировал определенную сторону будущей структуры: верховный муфтий, общественный совет, совет улемов, председатель ЦДУМ, главный казый и совет аксакалов. В центре звезды он написал «шейхуль-ислам». Верховным муфтием он предложил назначить Равиля Гайнутдина, председателем ЦДУМ — Гусмана Исхакова (на тот момент — муфтий Татарстана), а главным казыем — Исмаила Бердиева (председатель КЦМСК). Когда журналист поинтересовался у Таджуддина, какую роль он отводит себе, то получил ответ: «Шейх-уль-ислам».

Фото Тимура Рахматуллина

После этого несколько раз собирались рабочие группы по объединению, обсуждались варианты. Но, как видим, объединения не произошло, а число муфтиев только выросло.

В 2012 году он предложил Минтимеру Шаймиеву должность председателя ЦДУМ России. Однако первый президент Татарстана отказался от такого поста.

Через 3 года, в декабре 2015 года, во время торжеств к дню рождения пророка Мухаммада (Мавлид) Таджуддин озадачил председателя ДУМ Республики Татарстан Камиля Самигуллина, объявив, что назначает последнего «баш муфтием» (верховным муфтием). Нашему корреспонденту он сообщил, что председателем ЦДУМ хочет поставить своего сына Мухаммада хазрата (возглавляет региональное ДУМ в Башкортостане). Татарстанский муфтий от такого щедрого подарка от старшего коллеги отказался.

Далеко не все понимают его юмор. Сам же верховный муфтий на вопрос, когда его слова и поступки серьезны, а когда он хохмит, ответил: «Если делаю какую-то шутку, в это время я не в чалме».



Окропление водой телестудии

В августе 2015 года верховный муфтий по приглашению телеканала «Вся Уфа» пришел в студию и при помощи чайного пакетика окропил водой помещения редакции, пожелав, чтоб «хорошие передачи были, чтоб шайтан не вошел». Он пообщался с журналистами, почитал Коран и совершил дуа (молитву). Эти видеокадры разошлись по интернету, что опять вызвало «холивары» среди мусульман.

Через несколько месяцев он объяснил, что это было не освящение, а благословение.

— Я воду, на которую читали азан, разлил по всему помещению, чтоб благодать была, не было шайтанов. Если православные батюшки так делают, это очень хорошо. Почему мы не можем? — объяснил он свое необычное действо.

Фото islamrb.ru

Присоединить Израиль и Сирию — как Крым

В ноябре 2015 года на Всемирном курултае башкир верховный заявил: «Я обратился к Путину: «Владимир Владимирович, может и с Сирией, и с Израилем, поступим, как с Крымом?». Так, по его мнению, можно решить многолетние конфликты на Ближнем Востоке. По словам Таджуддина, Путин посмеялся и пообещал подумать. «Думать здесь не надо, надо забирать. Пусть до Мекки будет Россия», — отреагировал муфтий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не понял, что имелось в виду.

Шампанское — об мечеть

В 1994 году в селе Медина Нижегородской области происходило открытие мечети. Талгат Таджуддин заставил собравшихся ждать под дождем. По информации из прессы, он в это время мылся в бане. В итоге он вышел к верующим и сказал, что в молельню можно заходить без ритуального омовения, поскольку Аллах омыл всех собравшихся.

Во время церемонии он разбил бутылку шампанского об мечеть, чем вдвойне шокировал присутствовавших. Вероятно, он решил повторить традицию моряков, которые при спуске корабля на воду разбивают об его борт сосуд с алкоголем.

Крест и звезда Давида в мечети

В 1992 году Талгат Таджуддин решил установить в мечети «Тауба» в Набережных Челнах витраж, на котором были изображены полумесяц, крест и звезда Давида. Стеклянный декор в итоге поставили перед открытием храма. Челнинские мусульмане не поняли замыслов уфимского гостя, посчитав, что тот осквернил «дом Аллаха». Торжества закончились потасовкой между сторонниками и противниками Таджуддина. В итоге прихожане витраж сняли и разбили.

Целование руки патриарху

Собственно, своих симпатий к православным он никогда не скрывал. В конце декабря 1999 года на приеме в Кремле муфтий поцеловал руку у патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. В феврале 2000 года Таджуддин заявил, что мусульмане будут вместе с христианами молиться в церквях.

Фото loly-girl.livejournal.com

Позже он поцеловал руку другому патриарху Кириллу, когда предстоятель РПЦ вручал Таджуддину орден. Некоторые оценили эти поступки как признание духовного старшинства над собой и обвинили в экуменизме. Более того, во время другой церемонии награждения муфтий приложился к православной иконе.

Сам же Таджуддин во время торжеств у Кирилла уже в 2020 году ответил на претензии со стороны оппонентов: «Вот меня обвиняют, что я целовал руку патриарху. А какие места я ему должен целовать?».

С кипой на голове, звездой Давида на спине

Своими братьями он называет не только с православных лидеров, но и иудейских. В январе 2020 года на съезде Федерации еврейских общин (ФЕОР), приуроченном к 20-летию организации, Таджуддин надел кипу. Фотографии, которые опубликовал в своих соцсетях Гершон Коган, пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара, разошлись по сетям.

Кстати, периодически он надевает чапан, украшенный на спине гексаграммой, напоминающей звезду Давида, где в одном из треугольников по-арабски было написано «Булгар». О схеме мусульманской структуры в форме шестиконечной звезды уже писали выше.

Фото Тимура Рахматуллина

К слову, тепло он отзывается не только о традиционных конфессиях, но и о представителях других учений. Например, о масонах и последователях культа Анастасии (основан на книгах Владимира Мегре).



Посохом по животу

Вообще, наряды верховного муфтия — тема отдельного разговора. Изумительные тюрбаны, обувь с заостренными концами, пестрые кушаки, шарфики, изогнутый кинжал на поясе — все это, как говорят люди близкие к Таджуддину, он моделирует сам. А потом уже по его эскизам шьется одежда.

Непременный его атрибут — посох, потому что это «антенна для связи с Богом». Однажды и корреспондент «Реального времени» получил тростью в живот, когда задал вопрос, который не понравился председателю ЦДУМ. В СМИ пишут, что в былые времена муфтий применял и кнут. Так что наш журналист еще легко отделался.

Фото Михаила Козловского

Исламская академия из пивных кружек и фужеров для вина

Долгие годы Талгат Таджуддин вынашивал идею исламской академии. В 2011 году председатель ЦДУМ России в своей резиденции в Уфе сконструировал метровый макет храма-академии. В качестве строительного материала для модели была выбрана разноцветная посуда: хрустальные вазы для цветов, яркие салатницы, конфетницы, фруктовые тарелки, пивные бокалы и винные фужеры.

Изначально храм-вуз верховным муфтием планировалось расположить в Уфе в районе парка им. Калинина, затем — около Каменной переправы на берегу Уфимки.

В 2015 году, когда стало известно, что академия появится в Болгаре, Таджуддин поехал в Казань и предложил Минтимеру Шаймиеву новый вариант. Согласно эскизам, академия должна представлять собой семь зданий: в центре — основное, а вокруг него, как лепестки ромашки, — вспомогательные поменьше. Шейх-уль-ислам также предусмотрел цветовое решение: зеленый, белый и красный — главное здание будет выкрашено в цвета флага Татарстана. По форме оно напоминает гигантский ханский шатер.

Кстати, Болгарскую исламскую академию в итоге построили, но не по моделям Таджуддина.

Фото bashinform.ru

Болгарские паломничества

Что касается Болгара, он популяризировал идею ежегодных мероприятий в татарстанском городе «Изге Болгар жыены», которые опять-таки не все мусульмане восприняли на ура. Обычно это происходит так: после официальной церемонии открытия все направляются к Малому минарету для совершения обряда коллективного покаяния (тауба). Добравшись до пункта назначения, глава ЦДУМ России, окруженный многочисленной свитой с флагами своего духовного управления, будучи ведущим действа, зачитывает фразы с просьбой к Аллаху отпустить грехи. А тысячи мусульман повторяют слова за хазратом.

Далее следует второй обряд — своеобразный мусульманский парад, в чем-то сравнимый с крестным ходом. По завершении покаяния Таджуддин возглавляет шествие к Соборной площади у Большого минарета. С зелеными знаменами, с произнесением такбиров («Аллаху акбар») и салаватов (восхвалением Бога и пророка) толпа направляется к месту полуденного намаза.

Фото Тимура Рахматуллина

На фундаменте некогда существовавшей мечети происходит третий этап мероприятия — коллективный полуденный намаз, как правило, в два ракаата (вместо положенных четырех), поскольку практически все здесь приехали из других населенных пунктов.

Кроме того, он горячо поддерживал идею установить в Болгаре 12-метровую статую «Хранительницы», выполненную Даши Намдаковым. Памятник тогда вызывал бурные споры в обществе.

«Яндекс» шутит

Если начать вбивать в «Яндексе» слово «Таджуддин», то поисковик начнет предлагать к нему такие слова, как «купить», «цена», «таблетки», «препарат». Вероятно, система воспринимает его фамилию как лекарственное средство. В какой-то степени это можно сравнить с «Ленин гриб», «Путин краб» и т. д.

Разумеется, на этом не исчерпываются эпатажные вещи, которыми отличился верховный муфтий. Вокруг него ходит много слухов и даже анекдотов. О таком неординарном человеке можно говорить и писать долго. Мы же поздравляем Талгата Таджуддина с важной вехой его жизни и желаем ему крепкого здоровья.