Казань — один из двух мегаполисов, где цены на вторичное жилье обогнали инфляцию

Фото: Максим Платонов

В марте 2025 года Казань стала одним из немногих городов России, где стоимость жилья на вторичном рынке выросла сильнее инфляции. Цены на квартиры в столице Татарстана увеличились на 11,7%, достигнув 198,2 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в «Ведомостях».

По словам эксперта Алексея Попова из «Циан.Аналитики», в Казани наблюдается значительный разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье. В некоторых районах города практически нет новостроек, что создает высокий спрос на готовые квартиры.

В то время как в других крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, рост цен на вторичное жилье составил всего 3,7% и 4,9% соответственно, Казань и Воронеж выделяются на фоне общего тренда. В Воронеже квартиры подорожали на 10,4% до 111,3 тыс. рублей за квадратный метр, что также связано с миграционным притоком населения.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Несмотря на рост цен в Казани, в целом по стране стоимость жилья на вторичном рынке фактически не увеличивается с учетом инфляции, которая составила 9,52% в 2024 году. Эксперты уточнили, что в реальном выражении цены на жилье даже падают.

Напомним, что Казань расположилась на 46-й строчке в международном рейтинге городов по соотношению цен на недвижимость и доходов населения. Согласно исследованию портала Numbeo, семье в столице Татарстана нужно копить семейный доход в течение 16,6 года для покупки типовой квартиры.

Анастасия Фартыгина