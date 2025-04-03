Минфин предложил увеличить необлагаемую налогом выплату при рождении ребенка

Фото: Сейтумерова Анна

Минфин России выступил с инициативой увеличить размер не облагаемой налогом единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка с текущих 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Предложение направлено на создание более благоприятных налоговых условий для семей с детьми и поддержку демографической политики государства. Поправки также предусматривают возможность для работодателей учитывать соответствующие расходы в составе нереализационных расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

В настоящее время законодательство позволяет не облагать налогом на доходы физических лиц единовременные выплаты при рождении ребенка только в размере до 50 тысяч рублей. Новая инициатива существенно расширяет возможности для материальной поддержки семей со стороны работодателей.



Напомним, что выплаты на погашение долга и процентов по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2025 года появился третий ребенок, предлагают повысить до 1 млн рублей.



Матвей Гавриков