Фаиль Алсынов: «Кто-то пытается устроить войну между татарами и башкирами»

Почему в Уфе запретили БОО «Башкорт»?

На днях Верховный суд Башкортостана признал экстремистской организацию «Башкорт». В свое время ее члены проводили достаточно резонансные акции в поддержку родного языка, защиту шиханов, участвовали в молодежных сходах. Один из лидеров запрещенного «Башкорта» Фаиль Алчинов (Алсынов) считает, что дело против организации было инициировано по заказу «сверху». В интервью «Реальному времени» он ответил на обвинения в «татарскости» и связях с администрацией Радия Хабирова, а также рассказал, чем планирует заниматься дальше.

«Думаю, это из-за моей деятельности по защите Куштау»

— Фаиль, будете ли вы обжаловать решение суда о признании БОО «Башкорт» экстремистской организацией?

— Да, обязательно будем. 1 июня [решение суда] вступает в силу. После этого адвокаты Гарифулла Яппаров и Станислав Селезнев соберут документы и подадут на апелляцию.

— И так вплоть до ЕСПЧ?

— Об этом тоже думаем. На днях, Алла бирса, встретимся, обсудим этот вопрос и решим. Наверное, будем.

— Как вы считаете, из-за чего против вас инициировали дело?

— Это все делается «на верхах». Материалы были уже заранее готовы. Во время судебного процесса, на котором рассматривалось наше дело, были полнейшие нарушения и с документами, и с другими вещами. Даже приводили в пример мое выступление в Белорецком районе, где я якобы призывал отделяться от России, хотя ничего такого не было. Да и выступление мое было на башкирском языке. Думаю, все это из-за моей деятельности по защите Куштау, из-за нашей активности, из-за того, что за нами шел народ.

— Что вам теперь светит — штраф, лишение свободы?

— С адвокатами мы разговаривали. Да, лидерам нашей организации, признанной экстремистской, грозят уголовные дела. Не знаю, что будет, если до этого дойдет. Но новую организацию мы создать уже не сможем. А если вдруг создадут новую организацию члены «Башкорта», то ее так же могут быстро признать экстремистской. Поэтому нет смысла создавать что-то новое.

Думаю, все это из-за моей деятельности по защите Куштау, из-за нашей активности, из-за того, что за нами шел народ

— Допустим, обжалование не сработает и вашу организацию окончательно запретят. Куда, по вашему мнению, пойдут люди, которые шли за вами?

— Хотя организацию и закрыли, мы же остались. В душе есть рух (дух, — прим. ред.), активные ребята в районах остались.

— А вы не думали примкнуть к какой-то из существующих организаций?

— Пока ничего не могу сказать. Обдумываем разные варианты.

«Кто-то пытается устроить войну между татарами и башкирами»

— В последнее время усилилась критика в отношении вас и Руслана Габбасова, причем со стороны башкирских общественников. В чем причина, как вы считаете?

— Вот эти общественники, которые про нас так много пишут, получили либо гранты, либо медали от [Радия] Хабирова. А некоторые активисты мне лично при встрече признавались: «Извините, но мне сверху дали статьи». Поэтому мы знаем, как это все делается, почему они так пишут.

— Вас даже обвинили в «татаризме». За что?

— Это все из-за последней статьи Руслана Габбасова. Наши ученые-историки хотят ввести еще один язык — северо-западный башкирский. А Руслан по этому поводу высказался так: не надо этого делать, у нас в республике и так есть государственный язык — башкирский, не стоит проводить диктанты на северо-западном диалекте. В общем, призывал оставить государственный язык, на котором написаны книги и учебники. Пожалуйста, изучайте государственный язык. А так у нас много диалектов — и бурзянский, и северо-восточный, и северо-западный.

Вы же знаете, в 2020 году в России будет проводиться перепись населения. И кто-то пытается устроить войну между татарами и башкирами, расколоть в очередной раз два близких народа.



Вы же знаете, в 2020 году в России будет проводиться перепись населения. И кто-то пытается устроить войну между татарами и башкирами, расколоть в очередной раз два близких народа.

— Говорят также, что «Башкорт» — проект людей из Белого дома в Уфе. В СМИ и соцсетях даже называют имя Даниля Азаматова…

— Нет, конечно. Даниля Азаматова я даже в лицо ни разу в жизни не видел. Писать и говорить можно много. Я тоже могу писать про Радия Хабирова, про другие организации. Это все делается для того, чтобы уничтожить организацию. Они и так организацию уничтожили. Но за нами народ, наши акции, на которые мы собирали несколько тысяч человек, выступали против беспредела власти. Вот и хотят нас до конца уничтожить, чтобы народ за нами дальше не пошел.

— В итоге непонятно ваше отношение к личности Радия Хабирова.

— Такой руководитель нас не устраивает. Во-первых, он пытается оправдать надежды не народа Башкортостана, а президента Путина. Во-вторых, он сделал известное заявление по Куштау. Хотя народ был против [разработки горы Куштау «Башкирской содовой компанией»], но он за народ решил, что шихан Куштау надо отдать в разработку. Хотя в Конституции у нас прописано, что недра и земля принадлежат многонациональному народу. И мнение местных жителей, которые живут вблизи Куштау, которые проводят масштабные флешмобы, не учитывается. Как после этого поддерживать Хабирова?

«Республика потеряла очень многое: язык, суверенитет»

— Фаиль, а почему от вас откололся зауральский филиал в Сибае? Его руководитель выступал с критикой в ваш адрес.

— У нас зауральский филиал активно работает. Критикует [нас] первый председатель филиала Айнур Ишкильдин. После него пришел еще активнее парень, филиал стал работать сильнее. Не знаю, как с Айнуром договорились, но вот так он решил уйти из организации.

— «Башкорт» действовал с 2014 года. Что считаете своим достижением за 6 лет?

— У нас было много акций. Мы проводили митинг в защиту башкирского языка, где собрались 3 тысячи человек. После этого проводили флешмобы «Кольцо жизни» возле шихана Торатау. Я думаю, в том, что Торатау все-таки отстояли, большой вклад нашей организации. Мы проводили Дни башкирской молодежи, где собирались около 5 тысяч человек. Проводили спортивные мероприятия, боролись с алкоголизмом… Много можно перечислять.

Я думаю, в дальнейшем все равно все изменится, повысится статус национального языка, его будут преподавать и в школах. У нас в последнее время республика очень многое потеряла: тот же язык, тот же суверенитет

— Разве был эффект от акций в поддержку родного языка? Все равно те же депутаты Госдумы от Башкирии проголосовали за отмену обязательного преподавания национальных языков.

— Да, к сожалению, это так. Но это же в любом случае останется в истории. Я думаю, в дальнейшем все равно все изменится, повысится статус национального языка, его будут преподавать и в школах. У нас в последнее время республика очень многое потеряла: тот же язык, тот же суверенитет. К сожалению, в регионе осталось мало своих предприятий. Та же «Башнефть» — только малая ее часть принадлежит республике, остальное — московским лицам. Эти вопросы мы постоянно поднимали и поднимаем.

Конечно, теперь мы не имеем права проводить подобные акции от имени организации. Но можем лично от себя. Мы так же будем участвовать в мероприятиях в защиту Куштау и во многих других. Я как частное лицо могу участвовать.

— А йыйыны (древний башкирский праздник, — прим. ред.) будете проводить?

— Давайте этот вопрос не буду комментировать. Из-за этого у нас идут суды.