Татарстан вошел в антирейтинг регионов России по количеству нападений собак

В прошлом году собаки покусали жителей республики 6,4 тыс. раз

Фото: Реальное время

Татарстан занял четвертое место в антирейтинге регионов России по количеству нападений животных на людей в 2024 году. В прошлом году собаки покусали жителей республики 6,4 тыс. раз. К такому выводу пришли «Известия», изучив данные 60 региональных управлений Роспотребнадзора.



На первой строчке расположился Краснодарский край (более 14 тыс. нападений). Также в тройку вошли Свердловская и Волгоградская области (по 8 тыс. нападений за год в каждой). Замыкает антирейтинг Челябинская область с 6,2 тыс. нападений.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

В этом году в различных регионах уже зафиксировали случаи нападения собак, в том числе на детей. Среди них — Татарстан, Бурятия и Краснодарский край.



Напомним, случаи нападения в первую очередь сбившихся в стаи бездомных собак на людей происходят все чаще. Это стало импульсом для работы Госдумы над законом, ужесточающим требования к владельцам домашних животных и дающим местным органам право принимать решение о регулировании численности одичавших бродячих животных. Подробнее — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина