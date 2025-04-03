В Казани приобретут 37 квартир для детей-сирот на сумму более 180 млн рублей

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Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило тендер на приобретение 37 квартир для детей-сирот на общую сумму свыше 180 миллионов рублей. Информация о закупке размещена на портале государственных закупок.

Согласно условиям тендера, площадь жилых помещений должна составлять от 24 до 36 квадратных метров. Все квартиры должны быть новыми, построенными не ранее 2024 года, и иметь юридически чистую историю.

Председатель Госкомитета по закупкам Татарстана Марат Зиатдинов подчеркнул социальную значимость закупки жилья для детей-сирот. В процессе проведения аукциона строго контролируется качество жилья и прозрачность всех этапов процедуры. На приобретаемые квартиры устанавливается гарантийный срок не менее двух лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Передача жилых помещений в собственность государства должна быть завершена до 20 декабря 2025 года.

Напомним, что с недавних пор органы местного самоуправления могут предоставить квартиру малоимущим гражданам на условиях социального найма.



Матвей Гавриков