В Казани откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон
Сегодня в 15.00 откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.
Цены на услуги остаются прежними, как и в прошлом году. Проезд для легковых автомобилей составит 350 рублей, а для пассажиров, которые не используют транспортные средства, — 100 рублей.
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