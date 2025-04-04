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В Казани откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон

12:14, 04.04.2025
В Казани откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон
Фото: Максим Платонов

Сегодня в 15.00 откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

Цены на услуги остаются прежними, как и в прошлом году. Проезд для легковых автомобилей составит 350 рублей, а для пассажиров, которые не используют транспортные средства, — 100 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
Анастасия Фартыгина

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