Бастрыкин: более тысячи детей погибли от преступлений в России в 2024 году

Число детей, погибших от преступных деяний в России в 2024 году, превысило тысячу человек, что на 10% больше показателя 2023 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его данным, следователями в 2024 году было расследовано более 21 тыс. преступлений против несовершеннолетних.

— В результате преступлений погибли 1 082 ребенка, это на 10% больше, чем в 2023 году, — отметил Бастрыкин.

В ведомстве также сообщили о почти 17 тыс. несовершеннолетних, признанных потерпевшими по уголовным делам (в 2023 году — 18 тыс.). Среди них: дети до 1 года — 266, от 1 до 5 лет — 831, от 6 до 10 лет — 2 600, от 11 до 14 лет — свыше 6 тыс., подростков — 7 тысяч.

Глава СК обратил внимание на ухудшение характера преступлений против детей.

— Криминальные посягательства в отношении несовершеннолетних становятся все более безнравственными. К сожалению, жестокое обращение с детьми стало распространенным явлением», — заявил глава Следкома.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Особую тревогу вызывает тот факт, что насильственные преступления часто совершаются близкими людьми в неблагополучных семьях, добавил Бастрыкин.

Напомним, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав граждан в Татарстане, связанного с аварийным состоянием сельской школы.

Матвей Гавриков