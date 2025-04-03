Канатная дорога курорта «Роза Хутор» выставлена на продажу почти за 1 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Объекты недвижимого имущества, входящие в состав канатной дороги на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи, выставлены на продажу на публичных торгах. Об этом сообщила пресс-служба МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

— МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея объявило о продаже объектов недвижимого имущества, входящих в состав канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» посредством публичного предложения, — говорится в сообщении ведомства.

Реальное время / realnoevremya.ru

Приватизируемый комплекс включает в себя 80 зданий и сооружений, расположенных в Краснополянском поселковом округе города Сочи. Начальная стоимость объектов составляет 992 040 000 рублей с учетом НДС. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество, — 496 020 000 рублей с учетом НДС.

Объекты недвижимости курорта «Роза Хутор» включены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы. Процедура приема заявок на торги продлится до конца апреля. Организаторы планируют провести аукцион 7 мая 2025 года.

Напомним, что татарстанский горнолыжный комплекс «Свияжские холмы» вошел в тройку лучших мест для катания на сноуборде. За него проголосовали 10% россиян.



Матвей Гавриков