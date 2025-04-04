В Казани возбудили уголовное дело об убийстве 5-летнего мальчика

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства 5-летнего мальчика. Следком России начал расследование по статье, касающейся убийства малолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тело ребенка было найдено 4 апреля 2025 года в квартире на улице Фучика в Казани. По предварительным данным, его убила 27-летняя мать, которая нанесла ему множественные ранения колюще-режущим предметом в области жизненно важных органов. В момент преступления женщина находилась в неадекватном состоянии.

Сейчас подозреваемая задержана, и следователи решают, какую меру пресечения ей назначить. Проводятся дополнительные следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Анастасия Фартыгина