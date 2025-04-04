«В Нью-Йорке обратилась за паспортом РФ»: в Казани заочно арестована экс-менеджер Росгосстраха

Ей предъявлено заочное обвинение в хищениях на 27 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани санкционировал заочный арест 34-летней Аделины Сафиной, бывшей сотрудницы Росгосстраха в Татарстане. Ей предъявлено заочное обвинение в афере на 27 млн рублей, поскольку фигурантка выехала в США еще в 2017 году, — передает журналист «Реального времени».

Выезд в 2017-м со ссылкой на данные Интерпола в суде сегодня подтвердил следователь ГСУ МВД Татарстана Тельман Шихобидов. Он же уточнил — федеральный розыск Сафиной в 2019-м был приостановлен в связи с неустановлением ее точного местонахождения. А в феврале 2025-го россиянка обратилась в консульство РФ в Нью-Йорке для оформления паспорта РФ. Указала свой точный адрес проживания в штате Флорида, после чего следователи в Казани 1 апреля предъявили ей заочное обвинение, объявили в международный розыск и обратились в суд с ходатайством о заочном аресте.

Назначенный судом адвокат на заседании возражала против заочного рассмотрения ходатайства и крайней меры. Указывала — до выезда за пределы страны мера пресечения Сафиной не избиралась. Представитель прокуратуры РФ ходатайство поддержал.



По версии силовиков, бывший замдиректора татарстанского филиала по партнерским продажам «Росгосстраха» Ренат Хайруллин и бывший руководитель управлений по работе с финансовыми институтами и развитию партнерских продаж той же страховой компании Ренат Шакиров вместе с Сафиной наживались на премиальных процентах, фальсифицируя участие в сделках по страхованию брокеров-посредников. При этом денег у двух фигурантов дела не нашли.

Дело в отношении не признающих вину Хайруллина и Шакирова в настоящее время рассматривает казанский суд. Первый приговор по этому делу в 2021 году отменил Верховный суд Татарстана.

