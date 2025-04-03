ГИБДД усилит контроль за автомобилями старше 10 лет с середины 2025 года

Фото: Максим Платонов

С середины 2025 года в России вступят в силу новые правила надзора за автомобилями, которые были выпущены более 10 лет назад. Согласно новым требованиям, сотрудники ГИБДД получат право чаще останавливать такие транспортные средства для проверки их технического состояния.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным специалистов, более половины всех дорожно-транспортных происшествий связаны с техническими неисправностями автомобилей. Большинство таких случаев приходится на машины старше 10 лет, у которых критически изнашиваются ключевые компоненты, включая тормозную систему, покрышки и другие важные элементы.

В целях снижения риска аварий на дорогах инспекторы ГИБДД будут проводить более тщательные осмотры подобных транспортных средств. В случае обнаружения неисправностей, таких как подтекание масла или неработающие фары, водителя могут направить на внеочередную техническую проверку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, за выявленные нарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей. При наличии серьезных неисправностей автомобиль может быть снят с учета до полного устранения проблем.

Напомним, что недавно эксперты сервиса «Автотека» изучили данные в отчетах и узнали, какие автомобили в возрасте 3—5 лет чаще всего попадают в продажу с одним собственником в ПТС.



Матвей Гавриков