Российские военные освободили населенные пункты Розовку и Успеновку в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Розовки и Успеновки в Донецкой Народной Республике.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Успеновка Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Розовка, — говорится в сводке министерства.
Накануне российские военные освободили населенные пункты Веселое и Лобковое в ДНР.
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