Новости общества

15:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские военные освободили населенные пункты Розовку и Успеновку в ДНР

13:13, 04.04.2025
Российские военные освободили населенные пункты Розовку и Успеновку в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Розовки и Успеновки в Донецкой Народной Республике.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Успеновка Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Розовка, — говорится в сводке министерства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне российские военные освободили населенные пункты Веселое и Лобковое в ДНР.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также