В Башкирии после призывов общественницы подожгли крест

В селе Узян Белорецкого района Башкирии подожгли крест после призыва скандальной общественницы Рамили Саитовой снести его. Видео в редакцию «Реального времени» прислали читатели.

Напомним, Саитова опубликовала ролик, в котором потребовала от Оренбурга передать башкирам здание комплекса «Караван-сарай». Также она призвала демонтировать все кресты на Урале, в том числе и вышеупомянутый. Подробнее — в материале «Реального времени».

По словам наших читателей, инцидент с поджогом произошел сегодня ночью. В результате немного пострадало основание креста. С сегодняшнего дня будет организовано дежурство. О ЧП известили полицию и власти.

«Наладили связь с полицией на случай обнаружения кого-то во время дежурства. Планируем заключение договора между епархией и ЧОП, тогда нам будет гораздо проще», — сообщили «Реальному времени».

Отметим, что призывы Саитовой вызвали бурную негативную реакцию в Башкирии. Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал полицию дать правовую оценку деятельности общественницы.