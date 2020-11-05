Новости общества

15:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии после призывов общественницы подожгли крест

14:39, 05.11.2020 2
В Башкирии после призывов общественницы подожгли крест
Фото: vk.com/rami99

В селе Узян Белорецкого района Башкирии подожгли крест после призыва скандальной общественницы Рамили Саитовой снести его. Видео в редакцию «Реального времени» прислали читатели.

Напомним, Саитова опубликовала ролик, в котором потребовала от Оренбурга передать башкирам здание комплекса «Караван-сарай». Также она призвала демонтировать все кресты на Урале, в том числе и вышеупомянутый. Подробнее — в материале «Реального времени».

По словам наших читателей, инцидент с поджогом произошел сегодня ночью. В результате немного пострадало основание креста. С сегодняшнего дня будет организовано дежурство. О ЧП известили полицию и власти.

«Наладили связь с полицией на случай обнаружения кого-то во время дежурства. Планируем заключение договора между епархией и ЧОП, тогда нам будет гораздо проще», — сообщили «Реальному времени».

Отметим, что призывы Саитовой вызвали бурную негативную реакцию в Башкирии. Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал полицию дать правовую оценку деятельности общественницы.

Общество Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:01
    Ты не бойся меня, уркагана,
    Я сегодня пришёл без ножа,
    Я сегодня пришёл без нагана.
    Ответить
  • Анонимно 15:51
    Когда наконец-то Саитову отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем