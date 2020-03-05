Салават Фатхетдинов: «Если я родился татарином, как я могу быть башкиром?»

Народный артист Татарстана и Башкортостана пожелал Элвину Грею «включить мозги» и научиться извиняться

Фото: Олег Тихонов

Известный татарский певец Салават Фатхетдинов поставил точку в вопросе, татарин он или башкир. О своем национальном происхождении он рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени» в рамках посвященного грядущей переписи населения России проекта нашего издания. Народный артист, признавшись в любви к малой родине Башкирии, похвалил своих земляков из уфимского Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова, которые накануне дали концерт в казанском КЦ «Сайдаш». Кроме того, Салават прокомментировал выпады в свой адрес от Радика Юльякшина (Elvin Grey).



«Я не халтурщик, я не фонограммщик»

— Сегодня концерт устроили ваши земляки из Башкирии — танцоры из легендарного ансамбля Гаскарова. Как вам их выступление?

— По-моему, у них чуть ли ни первый концерт в Казани за десятилетие. Во всяком случае Гаскаровский ансамбль приезжает сюда далеко не каждый год. Пусть это и первый выход гаскаровцев на казанской сцене за долгие годы, надеюсь, это станет хорошей традицией. У них есть чему поучиться. Они всегда были эталоном для некоторых республиканских ансамблей. Вы посмотрите, как они подобрали артистов в один рост, стопроцентная синхронность движений в танцах, какой профессионализм — это просто здорово! Я думаю, их визиты в Татарстан должны стать доброй традицией.

Фото instagram.com/gaskarov.ensemble

Пусть это и первый выход гаскаровцев на казанской сцене за долгие годы, надеюсь, это станет хорошей традицией. У них есть чему поучиться

— Вы поете на родном языке не только в Татарстане и Башкортостане, где вы имеете звание народного артиста, но и в других регионах. Как московский и петербургский зритель воспринимает татарскую вокальную культуру?

— Меня встречают везде одинаково хорошо. Я стараюсь выступать с полной отдачей в любом месте — что в городе Москве, что в селе, что на большой сцене, что в детских домах. Я везде одинаково выкладываюсь, работаю без фонограммы, живьем. И к себе я требую соответствующего отношения, потому что я не халтурщик, я не фонограммщик. Как я работаю перед своим зрителем, хочется, чтоб так же он относился и ко мне. И пока у нас все взаимно.

— А планируете ли вы поставить точку в вашей певческой карьере?

— Это время покажет.

«Своих предков практически не знаю»

— В этом году предстоит перепись населения. Вы считаетесь татарским артистом. Однако порой приходится слышать, что вы по происхождению башкир. Какую национальность укажете вы — татарин или башкир?

— Как я могу назвать себя башкиром, если я татарин?

— Говорят, что вы татышлинский, происходите из башкирского рода…

— Причем тут это? Я в политику не играю. Да, я родился в Башкортостане. Я ценю эту республику, я республику люблю. Но если я родился татарином, как я могу быть башкиром?

Фото bugulma.tatar.ru

Как я могу назвать себя башкиром, если я татарин?

— Вы изучали ваше шежере-родословную?

— К сожалению, я своих предков практически не знаю. Прежде всего, надо быть человеком. Нужно уважать ту землю, на которой ты родился. Я всегда гордился и горжусь, что я родился в Башкортостане и зовут меня Салават. Я горжусь своим именем, горжусь своей республикой.

«Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги»

— Салават Закиевич, 3 года назад Элвин Грей (Радик Юльякшин) сделал вам вызов: кто соберет больше зал…

— Как я должен реагировать на такие выпады? Это юношеский максимализм, это же дети. Просто они немножко не так воспитаны. Вот когда я приехал из Башкортостана в Казань, когда я поздоровался за руку с Ильгамом Шакировым, я был на седьмом небе от счастья! И я до сих пор считаю, что эту звезду мы не превзойдем никогда. Он номер один, или даже ноль-ноль-ноль-один. И пока мы не научимся уважать старших, молодые никакого уважения к себе не получат. Каков привет, таков ответ — ведь так в народе говорят. Надо все-таки уважать старших, потом себя.

— Думаете, уфимский парень вас не уважает?

— А они хотят перепрыгнуть несколько поколений. А этого мальчика (Радика Юльякшина, — прим. ред.) я вообще не виню. Во-первых, за ним стоят некие политики, определенные бизнесмены. И будущее Радика их вообще не интересует. Ну вот мальчик и повелся. Элементарно, ему надо было попросить разрешения спеть. Вот есть люди с прекрасными голосами, просто супер, они мне звонят и спрашивают: «Салават Закиевич, можно [с вами спеть]?». Ну, конечно, можно. Просто подойди и спроси. Но хотя бы надо научиться извиняться — и тогда они сами получат достойный ответ.

Фото Дмитрия Резнова

Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет. Я думаю, он еще подрастет, поймет, подойдет

— А вы с ним встречались?

— Встречаюсь… Поймите, он мне не соперник, не враг и не друг. Он идет своей дорогой, а я своей. Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки. Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет. Я думаю, он еще подрастет, поймет, подойдет. Я всегда готов любого принять, простить и помочь.