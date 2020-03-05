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Салават Фатхетдинов: «Если я родился татарином, как я могу быть башкиром?»

07:00, 05.03.2020 16 Сюжет: Перепись населения - 2020

Народный артист Татарстана и Башкортостана пожелал Элвину Грею «включить мозги» и научиться извиняться

Салават Фатхетдинов: «Если я родился татарином, как я могу быть башкиром?»
Фото: Олег Тихонов

Известный татарский певец Салават Фатхетдинов поставил точку в вопросе, татарин он или башкир. О своем национальном происхождении он рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени» в рамках посвященного грядущей переписи населения России проекта нашего издания. Народный артист, признавшись в любви к малой родине Башкирии, похвалил своих земляков из уфимского Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова, которые накануне дали концерт в казанском КЦ «Сайдаш». Кроме того, Салават прокомментировал выпады в свой адрес от Радика Юльякшина (Elvin Grey).

«Я не халтурщик, я не фонограммщик»

— Сегодня концерт устроили ваши земляки из Башкирии — танцоры из легендарного ансамбля Гаскарова. Как вам их выступление?

— По-моему, у них чуть ли ни первый концерт в Казани за десятилетие. Во всяком случае Гаскаровский ансамбль приезжает сюда далеко не каждый год. Пусть это и первый выход гаскаровцев на казанской сцене за долгие годы, надеюсь, это станет хорошей традицией. У них есть чему поучиться. Они всегда были эталоном для некоторых республиканских ансамблей. Вы посмотрите, как они подобрали артистов в один рост, стопроцентная синхронность движений в танцах, какой профессионализм — это просто здорово! Я думаю, их визиты в Татарстан должны стать доброй традицией.

Фото instagram.com/gaskarov.ensemble
Пусть это и первый выход гаскаровцев на казанской сцене за долгие годы, надеюсь, это станет хорошей традицией. У них есть чему поучиться

— Вы поете на родном языке не только в Татарстане и Башкортостане, где вы имеете звание народного артиста, но и в других регионах. Как московский и петербургский зритель воспринимает татарскую вокальную культуру?

— Меня встречают везде одинаково хорошо. Я стараюсь выступать с полной отдачей в любом месте — что в городе Москве, что в селе, что на большой сцене, что в детских домах. Я везде одинаково выкладываюсь, работаю без фонограммы, живьем. И к себе я требую соответствующего отношения, потому что я не халтурщик, я не фонограммщик. Как я работаю перед своим зрителем, хочется, чтоб так же он относился и ко мне. И пока у нас все взаимно.

— А планируете ли вы поставить точку в вашей певческой карьере?

— Это время покажет.

«Своих предков практически не знаю»

— В этом году предстоит перепись населения. Вы считаетесь татарским артистом. Однако порой приходится слышать, что вы по происхождению башкир. Какую национальность укажете вы — татарин или башкир?

— Как я могу назвать себя башкиром, если я татарин?

— Говорят, что вы татышлинский, происходите из башкирского рода…

— Причем тут это? Я в политику не играю. Да, я родился в Башкортостане. Я ценю эту республику, я республику люблю. Но если я родился татарином, как я могу быть башкиром?

Фото bugulma.tatar.ru
Как я могу назвать себя башкиром, если я татарин?

— Вы изучали ваше шежере-родословную?

— К сожалению, я своих предков практически не знаю. Прежде всего, надо быть человеком. Нужно уважать ту землю, на которой ты родился. Я всегда гордился и горжусь, что я родился в Башкортостане и зовут меня Салават. Я горжусь своим именем, горжусь своей республикой.

«Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги»

— Салават Закиевич, 3 года назад Элвин Грей (Радик Юльякшин) сделал вам вызов: кто соберет больше зал…

— Как я должен реагировать на такие выпады? Это юношеский максимализм, это же дети. Просто они немножко не так воспитаны. Вот когда я приехал из Башкортостана в Казань, когда я поздоровался за руку с Ильгамом Шакировым, я был на седьмом небе от счастья! И я до сих пор считаю, что эту звезду мы не превзойдем никогда. Он номер один, или даже ноль-ноль-ноль-один. И пока мы не научимся уважать старших, молодые никакого уважения к себе не получат. Каков привет, таков ответ — ведь так в народе говорят. Надо все-таки уважать старших, потом себя.

— Думаете, уфимский парень вас не уважает?

— А они хотят перепрыгнуть несколько поколений. А этого мальчика (Радика Юльякшина, — прим. ред.) я вообще не виню. Во-первых, за ним стоят некие политики, определенные бизнесмены. И будущее Радика их вообще не интересует. Ну вот мальчик и повелся. Элементарно, ему надо было попросить разрешения спеть. Вот есть люди с прекрасными голосами, просто супер, они мне звонят и спрашивают: «Салават Закиевич, можно [с вами спеть]?». Ну, конечно, можно. Просто подойди и спроси. Но хотя бы надо научиться извиняться — и тогда они сами получат достойный ответ.

Фото Дмитрия Резнова
Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет. Я думаю, он еще подрастет, поймет, подойдет

— А вы с ним встречались?

— Встречаюсь… Поймите, он мне не соперник, не враг и не друг. Он идет своей дорогой, а я своей. Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки. Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет. Я думаю, он еще подрастет, поймет, подойдет. Я всегда готов любого принять, простить и помочь.

Тимур Рахматуллин
ОбществоКультураВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 08:01
    Салават Закиевич, когда вернете мусульманский орден?
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  • Анонимно 08:13
    человек говорит что он татарин а корреспондент говорит ему вы изучали свою родословную? вот нахальство!
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    Анонимно 10:18
    Нахальство чье? Певца или журналиста?
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  • Анонимно 08:15
    Мне лично творчество Салавата очень нравится, а вот Грей - это просто певец как многие из нынешних, просто растет на хайпе...
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  • Анонимно 08:37
    По гаплогруппе можешь, профессор Салават))).
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  • Анонимно 08:40
    Салават устаревает это факт на мой взгляд
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  • Анонимно 08:44
    Бошгар - Болгар... а мы атары чукчи
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    Анонимно 08:59
    Анонимно 08:44------------а по виду не скажешь по моему как раз наоборот
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  • Анонимно 08:57
    Довольно близорукая политика у баш строителей , ну допустим меня убедили что я башкир , но язык то у меня остался прежним от моих предков . Неужели они думают что приехав в Уфу я буду разговаривать с ними на кувыканском диалекте , с какого перепугу я буду перед ними прогибаться ? Им надо пусть они учат мой башкирский язык .
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    Анонимно 09:40
    Ок. Говори на своем диалекте башкирского
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    Анонимно 09:53
    Анонимно 09:40---------посмотрим как в реале это будет когда сотни тысяч человек как я начнут права качать , готовьтесь .
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  • Анонимно 09:31
    Баш элита все свои силы и ресурсы тратят на пропаганду и агитацию . Давайте объективно и не предвзято оценим уровень чисто башкирских и "отатаринных " по их мнению районов по таким показателям как уровень преступности , алкоголизма , суицидов , уровню промышленного производства , образовательному уровню , отношению к Исламу , количеству населения .
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  • Анонимно 09:51
    Башкиры хотят свое число за счет татар повысить. Грязные трюки и портят отношения с татарами на ровном месте!
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  • Анонимно 09:53
    Башкир очень мало и они от паники и страха действуют такими методами чтобы завысить число башкир. Меня удивляет что Татарстан и татары ничего не делают. Надо перестать во всем поддерживать башкир
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    Анонимно 10:20
    Учитывая, что еще в 19 веке несколько тысяч зауральских башкир переселили в Казань и окрестности, то уж если копнуть т.н. казанлы татар, то много интересного может вскрыться.
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  • Анонимно 10:16
    Странно, что имея такое влияние, такие связи и немаленькие деньги Салават не удосужился профессионалам заказать свою родословную. А с Радиком Юльякшиным история взаимоотношении такова, что первый выпад в адрес молодого артиста сделал сам Салават. Все помнят его "так петь нельзя!". Причиной тому была зависть к кассовости. Сборы Салавата падают, сборы Элвина растут. Вот и весь расклад. И да, еще раз о корнях - какие то 150-200 лет назад село Аксаитово Татышлинского районы нынешнего РБ , где собственно и родился товарищ Фатхутдинов было ...марийским!
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