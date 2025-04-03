В Нижнекамске ушел из жизни выдающийся спортивный функционер Наиль Валеев

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня ФК «Нефтехимик» и город Нижнекамск понесли тяжелую утрату — на 65-м году жизни скончался Наиль Раифович Валеев, один из основателей футбольного клуба и видный спортивный функционер

Наиль Раифович внес неоценимый вклад в развитие нижнекамского футбола. В разные годы он занимал должности начальника команды и вице-президента ФК «Нефтехимик», а также работал заместителем генерального директора «Нижнекамскнефтехима», курируя спортивное направление предприятия. В его активе также опыт работы депутатом Госсовета Татарстана.

Под его руководством в 1991 году «Нефтехимик» получил профессиональный статус, что позволило клубу достичь значительных успехов, завоевать признание болельщиков и уважение в российском спорте.

Футбольный клуб «Нефтехимик» выражает глубокие соболезнования родным и близким Наиля Раифовича.

Прощание с Наилем Валеевым состоится 4 апреля в Центральной соборной мечети Нижнекамска с 8.30 до 10.00.



Матвей Гавриков