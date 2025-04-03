На обслуживание обхода Нижнекамска и Набережных Челнов выделено 763 млн рублей

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Федеральные власти направили 763 миллиона рублей на содержание дороги, включающей обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а также мост через реку Каму. Средства будут распределены на период 2025—2027 годов.

Информация подтверждена данными тендера, опубликованного ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которое отвечает за развитие и поддержание дорожной сети в регионе.

Средства пойдут на выполнение комплекса работ, включая стандартное обслуживание трассы и регулярный надзор за состоянием мостовых конструкций. Особое внимание будет уделено поддержанию безопасности и исправности дорожной инфраструктуры на данном участке.

Данный маршрут играет важную роль в транспортной системе Татарстана, обеспечивая движение транспорта в обход крупных городов и снижая нагрузку на внутригородские дороги.

Напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане, общей стоимостью 1,44 млрд рублей.



Матвей Гавриков