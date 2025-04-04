Немецкая компания Menshen подала иск к экс-структуре Danone за права на крышки для «Растишки»

Фото: Динар Фатыхов

Немецкая компания Menshen, производитель пластиковых крышек и упаковки, подала иск в Арбитражный суд Москвы против «Эйч энд эн», ранее известной как «Данон Россия». Иск был подан 24 марта, и в нем истец требует признать пресс-формы для изготовления крышек «Растишки» бесхозяйным имуществом и передать их в свою собственность. Об этом сообщили в Ведомостях.

По мнению экспертов, причиной иска может быть то, что бывший владелец не предпринял необходимых шагов для управления этим имуществом.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Иностранные компании, покидая Россию, часто не завершают формальные процедуры передачи активов, что создает правовую неопределенность, — уточнил старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Однако он добавил, что неиспользование имущества не является достаточным основанием для его признания бесхозяйным. Суд будет оценивать, действительно ли имел место отказ от собственности. На запрос «Ведомостей» о комментариях в «Менсен пакаджинг СНГ» не ответили, а пресс-служба «Эйч энд эн» отказалась комментировать ситуацию.

Анастасия Фартыгина