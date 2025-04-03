Цены на нефть резко снижаются на фоне новостей о планах ОПЕК+

Фото: Ринат Назметдинов

Цены на нефть демонстрируют значительное падение после сообщений о намерении ОПЕК+ ускорить наращивание добычи нефти.

По состоянию на 17.39 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустились до $69,69 за баррель, что на $5,23 (6,98%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Одновременно фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $5,44 (7,59%) и составляют $66,27 за баррель.

Напомним, что мировые цены на нефть демонстрируют рост в ходе торгов в пятницу на фоне ожиданий сокращения предложения после сообщений о расширении санкций США против нефтяного сектора Ирана и планов компенсации избыточной добычи странами ОПЕК+.



Матвей Гавриков