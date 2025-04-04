Бегал семь лет: в Новороссийске задержан обвиняемый по делу казанского «ОПС декретниц»

ФСБ задержала экс-сотрудника ФСС Татарстана Алексея Белякова — он находился в розыске 7 лет по делам «ОПС декретниц»

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске Алексея Белякова, бывшего замруководителя казанского филиала №1 отделения Фонда соцстраха по Татарстану. Вопросы к нему у сотрудников МВД Татарстана появились еще в апреле 2018 года, однако на тот момент Беляков успел скрыться, и его объявили в федеральный розыск.

По горячим следам найти бывшего сотрудника ФСС не удалось, хотя изъятый на его квартире загранпаспорт оставлял надежду операм, что беглый фигурант не успел покинуть страну. Он получил статус заочно обвиняемого в деле, которое за время его розыска так и не дошло до приговора.

Еще в 2020-м перед Вахитовским судом Казани предстали 10 человек, включая бывшего руководителя казанского филиала №1 регионального отделения ФСС Айдара Юсупова. Его обвинили в создании и руководстве ОПС совместно с Беляковым и некими неустановленными руководителями отделения ФСС, а также в двух аферах с социальными выплатами в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

Потерпевшим по уголовному делу этого «ОПС декретниц» признали реготделение ФСС, которым был заявлен гражданский иск к обвиняемым на 81 273 908 рублей. Эта сумма, по версии обвинения, похищена в результате многолетних хищений по двум эпизодам мошенничества:

афера с левой отчетностью коммерческих фирм на 19,860 млн рублей (декабрь 2013-го — июнь 2015 года) — хищение путем подачи в реготделение ФСС заведомо ложной отчетности из подставных фирм о якобы оплаченных больничных и декретных сотрудникам (без списка таковых). Расследование показало: фирмы-пустышки не имели такого числа сотрудников и права на выплаты, поскольку не отчисляли страховые взносы. Однако силами отдельных сотрудников ФСС бюджет годами перечислял аферистам страховые пособия

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

увод 61,414 млн рублей по «прямым» выплатам декретницам (январь 2016-го — март 2018 года) — хищение путем подачи в ФСС сведений о беременных женщинах с указанием недостоверных сведений об их трудоустройстве и среднем заработке за два года ради завышения размера пособий по беременности и родам. Женщин использовали в темную, обещая помощь с получением единовременной помощи от государства. На деле мамам оставляли лишь малую часть незаконных выплат, остальное обналичивалось участниками схемы и передавалось организаторам групп. Схема была реализована, когда Татарстан стал пилотным регионом по выполнению федерального проекта соцстраха «Прямые выплаты». Целью проекта были гарантии выплат декретницам независимо от финансового положения предприятия.

Обе схемы хищений не могли быть реализованы без организаторов и кураторов афер из ФСС, что давали добро на перечисления, достоверно зная о фиктивности представленных документов, считают в ГСУ МВД Татарстана. На всех сомнительных актах силовики обнаружили подписи ныне обвиняемых Юсупова, Белякова и Саитовой, в прошлом — главного специалиста отдела назначения страховых выплат казанского филиала №1 ФСС.

После поимки Белякова в розыске, правда, международном, остается один фигурант этого дела — уроженец Грузии и бывший хирург-маммолог горбольницы №7 Казани Гиа Чухуа.