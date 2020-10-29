Мэр на два года: Башкирия потеряла столичного главу из команды Радия Хабирова

Официально подтвердили

Сегодня скончался глава администрации города Уфы Ульфат Мустафин. 61-летний градоначальник умер от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом. Свои слова соболезнования родным и близким мэра сегодня выразили глава Башкортостана Радий Хабиров и другие высокопоставленные лица республики.

Стоит отметить, что слухи о смерти Ульфата Мустафина появились с утра. О болезни мэра и его госпитализации спецбортом в московскую клинику СМИ сообщали ранее. В прессе даже утверждали, что Мустафин находится в очень тяжелом состоянии и не сможет вернуться к своим обязанностям.

Однако официальные власти это поначалу отрицали. Еще на прошлой неделе в городской администрации назвали эту информацию недостоверной и обещали судиться с журналистами за клевету. В мэрии только сообщили, что в начале октября градоначальник лишь контактировал с больным COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

Позже муниципальные власти признались: Мустафин, действительно, находится в больнице с пневмонией средней тяжести. Но коронавирус все равно отрицался.

Накануне Радий Хабиров сообщил, что глава башкирской столицы заразился коронавирусом и состояние его тяжелое. Фото: glavarb.ru

А накануне Радий Хабиров сообщил, что глава башкирской столицы заразился коронавирусом и состояние его тяжелое.

— Ульфат Мансурович, действительно, болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, довольно высокий процент поражения легких. Проходит лечение, мы ждем его выхода на работу, — сказал глава республики.

Он добавил, что был у Мустафина на прошлой неделе, и выразил надежду на выздоровление.

Человек Хабирова

Пока Мустафин был на больничном, «на хозяйстве» оставался первый вице-мэр Радмил Муслимов. Среди предполагаемых преемников Ульфата Мансуровича в прессе называлось имя нынешнего главы Нефтекамска Ратмира Мавлиева.

Стоит отметить, что Ульфат Мустафин пришел на должность главы городской администрации ровно два года назад, 29 октября 2018 года, сменив на этом посту Ирека Ялалова (ныне сенатор от Башкирии).

Ульфат Мустафин пришел на должность главы городской администрации ровно два года назад, 29 октября 2018 года. Фото: ufacity.info

Мустафин считался креатурой Хабирова и одним из влиятельных людей республики. В регионе его даже в шутку называли Ульфатом Радия. В сентябрьском рейтинге топ-100 элит Башкирии, составленном экспертами «Реального времени», уфимский сити-менеджер занимал 19-е место.

К слову, весьма своеобразно шло общение между соратниками. Градоначальник периодически получал задания от главы через соцсети: например, о подготовке к сезону, об уборке снега и т. д. Хабиров, отдавая поручения, нередко по-доброму подшучивал над ним. Некоторым испытанием стало украшение башкирской столицы к новому, 2020 году — так, чтоб, по словам Хабирова, «мэр Казани рыдал». Тогда на праздничную иллюминацию город потратился очень ощутимо.

Некоторым испытанием стало украшение башкирской столицы к новому, 2020 году. Фото: vk.com/ulfatmustafin

Согласно официальной биографии, Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района. Окончил Уфимский техникум легкой промышленности, Уфимский авиационный институт, служил в армии. Кандидат технических наук.



Трудовую деятельность начал в уфимском ЖЭУ. Работал главным инженером Производственного треста жилищного хозяйства, заведующим отделом коммунального хозяйства в исполкоме Кировского райсовета, заместителем начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения Уфы. С 90-х годов работал в системе «Газпрома».



В 2003 году Ульфат Мустафин перешел в администрацию президента Башкирии на должность начальника финансово-хозяйственного управления. В 2010—2013 годах работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, а затем вернулся в «Газпром».



С должности заместителя гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» перешел на пост главы администрации города Уфы ровно два года назад, 29 октября 2018 года.

Тимур Рахматуллин