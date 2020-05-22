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Общество

Уфимский суд признал экстремистской общественную организацию «Башкорт»

18:41, 22.05.2020 2
Уфимский суд признал экстремистской общественную организацию «Башкорт»
Фото: vk.com

Верховный суд Башкирии запретил деятельность общественной организации «Башкорт». Она признана судом экстремистской.

«Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил административный иск прокуратуры, признав экстремистской БОО «Башкорт» с запретом ее деятельности. Решение подлежит немедленному исполнению», — цитирует «Интерфакс» сообщение объединенной пресс-службы судов республики.

Напомним, что активисты организации активно выступали против запрета на обязательное изучение башкирского языка в школах, становились участниками народных сходов из-за межнациональных конфликтов, проводили другие резонансные акции.

Прокуратура республики потребовала признать «Башкорт» экстремистской организацией еще в феврале.

Общество Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:47
    жалко ребят
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  • Анонимно 18:47
    А еще они выступали в защиту шиханов
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