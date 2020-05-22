Уфимский суд признал экстремистской общественную организацию «Башкорт»
Верховный суд Башкирии запретил деятельность общественной организации «Башкорт». Она признана судом экстремистской.
«Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил административный иск прокуратуры, признав экстремистской БОО «Башкорт» с запретом ее деятельности. Решение подлежит немедленному исполнению», — цитирует «Интерфакс» сообщение объединенной пресс-службы судов республики.
Напомним, что активисты организации активно выступали против запрета на обязательное изучение башкирского языка в школах, становились участниками народных сходов из-за межнациональных конфликтов, проводили другие резонансные акции.
Прокуратура республики потребовала признать «Башкорт» экстремистской организацией еще в феврале.Общество Башкортостан
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