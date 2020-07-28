Как в Стерлитамаке нашлась записка татарстанского солдата из 1973 года

Стерлитамак — Зеленодольск: записка, отправленная в бутылке, вернется к хозяину через полвека

«Послание из прошлого» получили на днях в Башкортостане. В Стерлитамаке при разборе старых казарм строители обнаружили записку двух солдат, которые полвека назад служили в этих местах. Послание свое они спрятали в бутылке, а тару замуровали под дверным косяком. Одним из авторов записки оказался солдат-срочник из Татарстана. Корреспондент «Реального времени» связался с ним, выяснил любопытные подробности о том «кладе» и жизни татарстанца после службы в армии.

Послание из Башкирии через десятилетия

В июле в башкирском Стерлитамаке начали разбирать казармы, где почти полвека базировалась воинская часть №3435 внутренних войск МВД СССР. Военные занимались охранной завода «Авангард», который изготавливал боеприпасы. В состав части входили две роты и взвод обеспечения. Военные занимали целый городок на окраине Стерлитамака в поселке Первомайский. В 2007 году часть расформировали, и 13 лет казармы стояли заброшенными. Единственными гостями здесь были местные диггеры — очень уж нравилась им фактура для эпичных снимков.

Три года назад полуразрушенные казармы на въезде в город выкрасили в жизнерадостный ярко-желтый цвет, чтобы хоть как-то сгладить удручающее впечатление, которые они производили на гостей города. И вот, наконец, летом 2020 года казармы решили разобрать.

В бутылке была записка: «Призыв 1971 г. Гаязутдинов Н.Ш. Зеленодольск, Призыв 1972 год. Мельников Н.В., Пенза. Делали дверь и нишу 1973 год»

Бригада строителей трудилась на разборе казарм уже третью неделю, когда под косяком двери одного из зданий они обнаружили старую бутылку из-под винного напитка «Яблочно-Орловский». Таких уже давно не производят, и даже во всезнающем интернете не нашлось никаких упоминаний об «изыске виноделия» с содержанием спирта 14%. В бутылке была записка: «Призыв 1971 г. Гаязутдинов Н.Ш. Зеленодольск, Призыв 1972 год. Мельников Н.В., Пенза. Делали дверь и нишу 1973 год».

Строитель Ильмир Мандибаев поделился информацией о забавной находке с одним из новостных аккаунтов Стерлитамака в инстаграме. Пост о бутылке, «всплывшей» через полвека, набрал множество лайков и несколько тысяч просмотров. Несколько людей сделали репосты в социальных сетях Зеленодольска, откуда был родом один из упомянутых в записке солдат. И, о чудо: одну из публикаций увидел друг сына Нуртдина Шарафутдиновича (именно так расшифровывались инициалы Гаязутдинова) и передал информацию семье солдата. Родственники связались с авторами стерлитамакского инстаграм-аккаунта, разместившими новость о записке в бутылке.

«То ли дело у нас в Зеленодольске: красота, зелень, Волга»

Сейчас Нуртдину Гаязутдинову 67, он уже 16 лет на пенсии.

— Много раз хотел приехать в Стерлитамак, побывать в тех местах, где служил, но все было некогда. Теперь, когда казармы разрушены, уже вряд ли соберусь, — говорит он.

Воспоминания о службе в Стерлитамаке, в части, которая находилась в центре промышленной зоны, в окружении нескольких химических заводов, у мужчины остались не самые приятные.

— Стоишь в карауле, а у тебя с одной стороны — желтый дым, а с другой — синий, — вспоминает он. — Мне предлагали остаться на сверхсрочную в Стерлитамаке, но я отказался. То ли дело у нас в Зеленодольске: красота, зелень, Волга…

Воспоминания о службе в Стерлитамаке у мужчины остались не самые приятные

После демобилизации Нуртдин Шарафутдинович работал на Зеленодольском судостроительном заводе им. М. Горького. Специальность у него редкая — модельщик-столяр. Благодаря его умелым рукам винты, якоря и прочие единичные детали для кораблей сначала обретали жизнь в дереве, а потом по ним делали пресс-форму и отливали в металле.

— Сейчас даже не помню, кто предложил отправить это послание потомкам. Наверное, Коля Мельников: он был молодой, шустрый. Я тогда уже готовился к дембелю, а Мельников еще был салагой, призывался на год позже. У него на гражданке была специальность штукатур-маляр, вот я и взял его в помощники. Нас послали строить автокласс, где обучались военные шоферы. Вот там-то мы и заложили свое послание. Подумали, что когда-нибудь люди найдут и узнают, кто это строил. И правда, нашли! После службы мы с Николаем не общались, а вот с сослуживцами из моего призыва переписывались, — говорит Гаязутдинов.

Специальность у него редкая — модельщик-столяр

«Я по пять раз на дню чистил АК-47, все к чему-то готовились»

Умелые руки солдата пригодились на многих работах.

— Во время службы чего только не пришлось делать по плотницкой части. Двери вставлял, полы стелил, окна стеклил... В части не было места, где бы я не приложил руку. Моим «дембельским аккордом» стала отделка кабинета командира части. Как только я закончил, командир сразу подписал приказ о моем увольнении — таков был уговор. Я даже полностью не отслужил 2 года. Призвался 23 октября 1971 года, а демобилизовался 16 октября 1973 года, но командир части дал слово — и его сдержал.

Были у солдат и тревожные моменты.

— Не сказать, что служба была связана только со столярными работами, — вспоминает Гаязутдинов. — К примеру, в начале сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, и к власти пришла фашистская хунта. Казалось бы, где Чили и где Стерлитамак? Но нет, в части ввели особый режим — никаких увольнительных, постоянные учебные тревоги, офицеры 2 недели жили на территории части. Я по пять раз на дню чистил АК-47, все к чему-то готовились. Лишь к октябрю запал прошел, и служба вернулась в привычное русло.

«Не сказать, что служба связана только со столярными работами», — вспоминает Гаязутдинов

Пока бутылка с запиской остается у нашедшего ее Ильмира Мандибаева. Но строитель уже связался с Нуртдином Гаязутдиновым и пообещал с ближайшей оказией передать ее в Зеленодольск автору.