Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту
Он принял это решение единогласно
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение было принято единогласно, вердикт огласили всего за 22 минуты. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Военное положение, объявленное 3 декабря, нарушает условия, предусмотренные конституцией и законом о военном положении, — заявил председатель конституционного суда Мун Хён Бэ.
По его словам, решение президента нарушило законы страны и фундаментальные права граждан, подорвав демократические институты.
Напомним, в декабре прошлого года парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение. Президент ввел его 3 декабря, обосновывая шаг необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.