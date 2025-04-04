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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту

08:15, 04.04.2025

Он принял это решение единогласно

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту
Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение было принято единогласно, вердикт огласили всего за 22 минуты. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Военное положение, объявленное 3 декабря, нарушает условия, предусмотренные конституцией и законом о военном положении, — заявил председатель конституционного суда Мун Хён Бэ.

По его словам, решение президента нарушило законы страны и фундаментальные права граждан, подорвав демократические институты.

Напомним, в декабре прошлого года парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение. Президент ввел его 3 декабря, обосновывая шаг необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок.

Галия Гарифуллина

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