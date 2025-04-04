Российские силы ПВО сбили 107 украинских беспилотников в ночь на 4 апреля
Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 107 украинских беспилотников за ночь с 3 на 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Наибольшее количество дронов было сбито в Курской области — 34 аппарата.
- 30 — над территорией Орловской области;
- 18 — над территорией Липецкой области;
- семь — над территорией Калужской области;
- четыре — над территорией Ростовской области;
- четыре — над акваторией Азовского моря;
- три БПЛА — над территорией Тамбовской области;
- три БПЛА — над территорией Московского региона;
- два БПЛА — над территорией Брянской области;
- один БПЛА — над территорией Воронежской области;
- один БПЛА — над территорией Тульской области.
Губернаторы затронутых регионов сообщили, что в результате атак пострадавших и разрушений нет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что это была одна из самых массовых атак беспилотников на его регион, но благодаря действиям ПВО повреждений не произошло.
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