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Российские силы ПВО сбили 107 украинских беспилотников в ночь на 4 апреля

09:33, 04.04.2025
Российские силы ПВО сбили 107 украинских беспилотников в ночь на 4 апреля
Фото: Дарья Пинегина

Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 107 украинских беспилотников за ночь с 3 на 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Наибольшее количество дронов было сбито в Курской области — 34 аппарата.

  • 30 — над территорией Орловской области;
  • 18 — над территорией Липецкой области;
  • семь — над территорией Калужской области;
  • четыре — над территорией Ростовской области;
  • четыре — над акваторией Азовского моря;
  • три БПЛА — над территорией Тамбовской области;
  • три БПЛА — над территорией Московского региона;
  • два БПЛА — над территорией Брянской области;
  • один БПЛА — над территорией Воронежской области;
  • один БПЛА — над территорией Тульской области.
Реальное время / realnoevremya.ru

Губернаторы затронутых регионов сообщили, что в результате атак пострадавших и разрушений нет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что это была одна из самых массовых атак беспилотников на его регион, но благодаря действиям ПВО повреждений не произошло.

Анастасия Фартыгина

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