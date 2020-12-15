Салават выложил фото с Элвином Греем

Звезда татарской и башкирской эстрады Салават Фатхутдинов выложил фото со своим молодым коллегой Радиком Юльякшиным, выступающим под псевдонимом Элвин Грей.

На снимке певцы сидят в обнимку на полу на фоне елок и новогодних украшений.

«Братишка заехал в гости», — подписал фотографию Салават.

Элвин Грей выложил похожий снимок, но дополнил его серией фото из бильярдной в доме Салавата.

Эти идиллические фото выглядят любопытно, если вспомнить, что два лидера татароязычной сцены нередко огрызаются в отношении друг друга. Только в марте Салават говорил, что Грею стоит иногда включать мозги и научиться извиняться. На что Юльякшин ответил достаточно резко.