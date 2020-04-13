Главврач РКБ в Башкирии рассказала, сколько пациентов подхватили коронавирус

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Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова сообщила, что у 52 пациентов больницы подтвердился коронавирус. Это 40% из общего числа пациентов с пневмонией.

Главврач обратилась к общественности с просьбой не дезинформировать людей. Она опровергла информацию о том, что некоторые врачи хотели бы покинуть стены учреждения до окончания карантина.

«Я была очень удивлена и расстроенна тем что кто-то возмутился на счёт того что им не дают возможности выйти из Больницы. Мы должны сохранять карантин, а не распространять этот вирус. [...] На сегодняшний день, ни один врач не написал жалобу в прокуратуру РФ или РБ. Нет ни одного заявления от врача, что он готов покинуть свой пост и свою работу. Это говорит о мудрости и единстве нашего общества», — написала Сыртланова.



Главврач добавила, что рано или поздно медики столкнулись бы с коронавирусными пациентами. Эта ситуация лишь приблизила данный момент, и теперь «врачи уже сейчас могут стать экспертами в лечении этой болезни».

Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге рассказал, что у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы в Уфе предварительно обнаружили коронавирус.

