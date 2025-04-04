Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом юго-западный 8–13 м/с, местами порывами 15–20 м/с. Утром температура воздуха составит порядка +1 градуса. Днем в Татарстане ожидается от +9 до +14 градусов, в Казани — от +12 до +14 градусов.

Галия Гарифуллина