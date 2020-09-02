Быть ли медному руднику в Зауралье? На юго-востоке Башкирии зреет новый экопротест

В соседней республике вновь кипят страсти: экоактивисты выступили против компании миллиардера Игоря Алтушкина

Пока вся страна наблюдала за скандалом вокруг шиханов в Башкирии, на юго-востоке республики назрел еще один экологический протест — в Абзелиловском районе. Именно здесь «Русская медная компания» Игоря Алтушкина намерена добывать медную руду. Взамен свердловские промышленники обещают создать рабочие места с высокой оплатой труда. Впрочем, местные жители от таких «пряников» отказались, поскольку хотят жить в чистой местности. Настойчивость экоактивистов и просьбы местного главы района вынудили РМК отступить — видимо, на какое-то время. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Медные планы Алтушкина

В Башкирии еще не успели остыть страсти после событий на Куштау, как на карте республики вспыхнула новая «горячая точка» — теперь на юго-востоке, в Зауралье. На днях на хребте Крыктытау (Абзелиловский район), близ хутора Салават-совхоз, геологоразведочные работы начала «Александринская горно-рудная компания», входящая в структуру свердловской «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина.

Салават-совхоз находится в 33 километрах от границы Абзелиловского района с Магнитогорском. В 2019 году РМК получило право пользования недрами на Салаватском участке. Разрешение выдал департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. На месторождении планируется построить горно-обогатительный комбинат, добыть 208,7 млн тонн руды, из которой получат 992,6 тыс. тонн меди (при среднем содержании металла 0,48%). Этим летом на участок завезли спецтехнику, спилили деревья, пробурили землю в нескольких местах.

Салават-совхоз находится в 33 километрах от границы Абзелиловского района с Магнитогорском. Фото vk.com

Как рассказал «Реальному времени местный активист Азамат Мухаметдинов, жители окрестных сел уже к весне прошлого года узнали, что аукцион на разработку участка выиграла «Русская медная компания». Собравшись и обсудив ситуацию, они выступили против того, чтоб кто-то трогал их землю.

— Вблизи предполагаемого карьера вытекают реки Большой и Малый Кизил, — объясняет Мухаметдинов. — И большинство деревень расположены вдоль них. У нас в районе нет крупных загрязняющих производств. Грязная пыль будет оседать на озерах, на горнолыжных курортах.

Высокая смертность мужчин

По сути, на Большом Кизиле находятся села Исхаково, Бурангулово, Саиткулово, Утяганово, Рыскужино, Терменево, Ярлыкапово, Кускарово, Равилово, Альмухаметово. По словам нашего собеседника, река попадает в водозабор Сибая и обеспечивает водой 80% города. Что касается Малого Кизила, то эта река протекает мимо ряда деревень Белорецкого района, горнолыжного курорта Абзаково (куда неоднократно приезжал Владимир Путин) и попадает в водозабор Магнитогорска.

Промышленная разработка может нарушить речную экосистему местности и приведет к ухудшению качества питьевой воды в районе, уверяют местные жители. Именно здесь начинаются реки Большой и Малый Кизил, впадающие в Урал. Подземные воды питают озеро Банное (Яктыкуль) — курортное место, куда круглый год приезжают отдыхающие со всей России (в здравнице и на горнолыжном комплексе), в первую очередь с Магнитки. Кроме того, угроза нависает над некоторыми краснокнижными растениями.

По словам Мухаметдинова, экологическая ситуация в этих местах и так уже вызывает вопросы. Фото culturalseason.ru

По словам Мухаметдинова, экологическая ситуация в этих местах и так уже вызывает вопросы. По некоторым сведениям, в советские времена здесь были ядерные захоронения. И до сих пор встречаются поржавевшие знаки радиационной опасности.

— Среди живущих на берегу реки высокая смертность мужчин: не доживают и до 50 лет. В нашем районе высокий процент онкологических заболеваний, — констатирует он.

А очередной ГОК может превратить местность в некий аналог Сибая, который в прошлом году задыхался от исходящего из карьера токсичного газа (смог от диоксида серы). Напомним, тогда «тушить» народные волнения пришлось главе Башкирии Радию Хабирову. Кроме того, в соседней Челябинской области уже есть печальные примеры поселений, в которых находятся предприятия по добыче или переплавке цветных металлов. Карабаш, в котором работает АО «Карабашмедь» (еще одна «дочка» РМК), издавна носит звание «черной точки России». К слову, у компании из Екатеринбурга на Южном Урале открыт ряд предприятий, работа которых вызывает множество вопросов у экоактивистов.

Кроме того, новый ГОК вряд ли положительно скажется на туристической привлекательности Абзелиловского района.

В компании Игоря Алтушкина уверяют, что при геологоразведке соблюдаются все требования промышленной и экологической безопасности. Более того, обещают создать новые рабочие места, давать достойную зарплату, развивать инфраструктуру.

В компании Игоря Алтушкина уверяют, что при геологоразведке соблюдаются все требования промышленной и экологической безопасности. Фото ipsc.ru

«Куштау разбудил надежду. Всех не пересадишь»

Вместе с тем, активисты из числа жителей Абзелиловского района не верят промышленникам. К ним присоединились неравнодушные из Магнитогорска и Сибая.

— Люди боятся лишний раз выступать, некоторых вызывала полиция, совали подписать бумажку о том, что не будут собираться на протесты, — продолжает Мухаметдинов. — Но сначала Хабаровск, потом шихан Куштау разбудили надежду. Мы поняли, что всех не пересадишь, не напугаешь. Несмотря на разные запреты, люди собрались. К нам присоединился глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков. Однако он хочет перевести все в юридическое русло. Но против таких гигантов, как РМК, бесполезно бороться бюрократическими методами.

С 2019 года было проведено несколько таких собраний в разных селах, в том числе в Кужаново, рядом с базой РМК. И с каждым разом число протестующих только росло. А после событий на Куштау с одиночными пикетами в поддержку жителей Зауралья стали выходить и в Уфе. По соцсетям разошлось фото одной из самых известных и активных бабушек Башкортостана — Альбины Исхаковой, супруги бывшего гендиректора «Баштрансгаза» Фаниса Исхакова. Абыстай стоит с плакатом «Помогите спасти Абзелиловский Салават-совхоз».

Но, в отличие от шиханов, в Зауралье никто силу не применял к протестующим. Однако очевидцы замечали группу «титушек» спортивного телосложения, приезжавших на нескольких машинах и дежуривших около толпы.

Чтоб успокоить людей, в минувшие выходные в Аскарово (райцентр Абзелиловского района) на очередной сход приехали представители «Единой России»: депутат Госсобрания-Курултая Башкортостана Гульнур Кульсарина, избранная от Абзелиловского района (Кизильский округ), и депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Интернет облетело видео, где народные избранники пытаются выступить, но им не дают.

По соцсетям разошлось фото одной из самых известных и активных бабушек Башкортостана — Альбины Исхаковой, супруги бывшего гендиректора «Баштрансгаза» Фаниса Исхакова. Фото vk.com

Временная победа экоактивистов

Настойчивость местных жителей вынудило «Русскую медную компанию» отступить, хотя бы на время. На днях РМК вывела технику с Салаватского месторождения и приостановила геологоразведочные работы.

— «Русская медная компания» заинтересована в конструктивном и мирном диалоге, равно как и жители района. На встречах с населением мы подробно ответим на все вопросы и расскажем об инвестиционной и социальной политике компании, а также о том, какие выгоды от соседства с нашими предприятиями получают территории, — отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Абзелиловский глава Ильдар Нафиков, выразив радость от начатого диалога, уточнил, что такое решение промышленники приняли после прошений: «В связи с повышенным беспокойством населения и реальной угрозой провокаций со стороны некоторых горячих голов я обратился к руководству «Русской медной компании» с просьбой приостановить геологическую разведку на территории Салаватского медного месторождения в Абзелиловском районе. Рассмотрев мое обращение, компания согласилась поставить работы на паузу и вывести технику из леса».

В пресс-службе администрации района добавили, что обсуждения проекта освоения месторождения будут проходить с участием местных жителей и представителей инвестора. В свою очередь экоактивисты намерены стоять до победного конца.

