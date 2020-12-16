В Уфе назначили врио мэра города

Сегодня в Уфе назначили временно исполняющего обязанности мэра города. Им стал Сергей Греков.

Назначение состоялось в ходе внеочередного заседания городского совета. Кандидатуру Грекова представил руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин, сообщается на сайте мэрии Уфы.

Греков Сергей Николаевич родился 3 сентября 1968 года в Ишимбае. Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Работал на республиканских предприятиях нефтехимической отрасли. Избирался депутатом совета Ишимбайского района второго и третьего созывов, депутатом Госсобрания — Курултая пятого созыва.

Отметим, что это уже третье назначение и. о. мэра Уфы. 1 декабря на эту должность назначили заместителя главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустема Газизова. Он занял этот пост 2 ноября после смерти Ульфата Мустафина.



Татьяна Леухина