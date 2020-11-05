Уфимская активистка потребовала вернуть «башкортам» «Караван-сарай» в Оренбурге

Скандальная башкирская общественница Рамиля Саитова вновь взбудоражила Сеть своими заявлениями

Башкирская общественница Рамиля Саитова, ранее выдвигавшая свою кандидатуру на пост главы Башкортостана и президента Татарстана, заявила о «воссоздании Башкирского правительства» образца 1917 года, которое сама же возглавила. Также она потребовала вернуть комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге «башкортам» — «вершителям десятой плотности». «Исконную» территорию от Волги до Тобола она объявила неприкосновенной. Скандальная активистка вновь обратила на себя внимание уфимских пользователей соцсетей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как «башкорты» отменили все договоры

Уфимская общественница со скандальной репутацией Рамиля Саитова вновь повеселила своих земляков неоднозначными заявлениями на видео. На днях она залила в YouTube несколько роликов, чем вызвала новый ажиотаж в соцсетях.

Так, одно из видео называется «Обращение к иерархиям, контролирующим развитие планетарной цивилизации Земли». Судя по всему, она его записала в Оренбурге, напротив историко-архитектурного комплекса «Караван-сарай». Первую секунду женщина в башкирском нагруднике демонстрирует папку с флагом США, а затем зачитывает свой спич.

Начало уже обескураживает: «Мы, башкорты, являясь полноправными представителями вершителей десятой плотности данной ветки мироздания, с этого момента по временной шкале третьей плотности планеты Земля заявляем…». Затем она от имени «башкортов» (вероятно, подразумевается башкирский народ) отменяет все ранее подписанные договоры и контракты.

«Требую освободить резиденцию правительства и башкирских войск, размещенную в «Караван-сарае» города Оренбурга, до 31 декабря 2020 года», — выдвинула ультиматум уфимская активистка. Фото: Алексей Нигматзянов / wikipedia.org

Дальше — больше. «Каждый из 13 иерархов» лишается прав на подписание с ней контрактов, «за исключением заявлений о полной и безоговорочной капитуляции». А «башкорты» берут на себя ответственность за дальнейшее эволюционное развитие всего человечества и планеты. Все «исконные рода» могут присоединиться к «башкортам».

— Все наши территории от Волги до Тобола являются неприкосновенными от всех таких поползновений со стороны иерархов, — продолжила Саитова.

«Требую освободить «Караван-сарай»

Во втором ролике видно, что Саитова уже стоит рядом с активисткой из Сибая Альфией Узянбаевой, позади них — тот же «Караван-сарай». Рамиля Хамитьяновна заявила, что в октябре, оказывается, было воссоздано правительство Башкортостана, которое было основано в 1917 году. Разумеется, членами «воссозданного правительства» обе дамы назначили себя. И Саитова объявила о «возврате вотчинных земель башкортским родам».

— Являясь исполняющим обязанности председателя правительства Башкортостана, требую освободить резиденцию правительства и башкирских войск, размещенную в «Караван-сарае» города Оренбурга, до 31 декабря 2020 года, — выдвинула ультиматум уфимская активистка.

«Караван-сарай» в Оренбурге был построен в первой половине XIX века на средства, которые собирали башкиры. Изначально в нем должна была располагаться канцелярия Башкиро-мещерякского войска, помещения для временного проживания прибывающих в Оренбург мусульман, школа для башкир и мечеть. Впоследствии губернские власти отобрали здание себе. В нем разместили канцелярию начальника Оренбургской губернии, губернские присутственные места и комиссию по размежеванию башкирских земель, что вызвало возмущение местных мусульман. С 16 ноября 1917 года по 14 февраля 1918 года в «Караван-сарае» размещалось Башкирское областное (центральное) шуро. В 1918 году Ленин отдельным декретом передал комплекс башкирам. И по ноябрь 1918 года здесь находилось Башправительство. В советские годы в нем функционировали педагогический техникум и другие учреждения. Сейчас в нем располагаются мечеть и офисы нескольких организаций.

«Караван-сарай» в Оренбурге был построен в первой половине XIX века на средства, которые собирали башкиры. Фото oren1.ru

Надо отметить, мало кто воспринял ее требования всерьез. Уфимцы, делая репосты этих видео, больше резвились в острословии и иронизировали над ее заявлениями. Отдельные пользователи соцсетей радовались, что неутомимая женщина продолжает разбавлять их скучную жизнь своими выходками, и вспоминали ее прошлые делишки. А вспомнить было что: за свою жизнь она предоставила немало поводов для обсуждений.

Скандальный шлейф активистки

Рамиля Саитова частенько становится героиней различных скандалов, которые, собственно, сама же и провоцирует. В прошлом она была успешной бизнес-леди, которая владела сетью косметики и бытовой химии «Добрый день» и крупным магазином «Самрау». В 1999 году журнал Cosmopolitan признал ее победителем конкурса «Профессиональный успех» (из 850 претенденток). Но после этого она пережила трудный развод, побывала в тюрьме и наблюдалась у психиатра.

Позже она начала выступать как правозащитница, в первую очередь отстаивала права башкир, стала активисткой движения «СтопКроношпан». Получила общественные должности сопредседателя Ассоциации коренных народов РФ, секретаря Совета аксакалов башкир, члена президиума Конгресса башкирского народа. На всех мероприятиях она теперь появляется в национальном нагруднике (селтэр).

В 2018 году вместе с другой экстравагантной правозащитницей, Альмирой Жуковой, она рассказывала в СМИ о насыпанной дорожке соли в кабинете судьи Наили Идиятовой. Кроме того, судилась с супругой тогдашнего главы Башкирии Рустэма Хамитова Гульшат-ханум. И бросала в судью сумку.

В 2018 году вместе с другой экстравагантной правозащитницей, Альмирой Жуковой, она рассказывала в СМИ о насыпанной дорожке соли в кабинете судьи Наили Идиятовой. Фото: proufu.ru

Саитова неоднократно предпринимала попытки сделать политическую карьеру. Так, в 2018 году она намеревалась стать мэром Уфы. В прошлом году Саитова пыталась возглавить родной регион и выдвинула свою кандидатуру от «Российской социалистической партии». В этом году собиралась уже стать президентом Татарстана. Не получилось.

Кроме того, летом общественница отметилась еще в одной громкой истории, чем поделилась в интернете. Как сообщало «Реальное время», в Уфе она привязалась к армянским девушкам с вопросом: «Откуда у нас столько армян?» А фраза «Толерантность — это смерть» стала региональным мемом. К слову, когда к ней в дверь позвонил сотрудник Следкома для проведения следственных мероприятий по этому случаю, она встретила гостя голышом, не надев даже национальный передник. Впоследствии Саитова получила 10 суток административного ареста за негативные высказывания касательно национальной принадлежности.