Башкирская неделя: смерть мэра, слезы Хабирова и протест перед Курултаем

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Последние дни октября в Башкирии выдали несколько печальных новостей. Коронавирус бьет рекорды, болеют и умирают знаменитые люди. Пожалуй, больше всего потрясла жителей республики, особенно главу региона Радия Хабирова, смерть мэра Уфы Ульфата Мустафина. На юге Башкортостана вандалы подпилили 11 уникальных лиственниц. Пока не дает поводов для радости и ФК «Уфа», спустившийся на последнее место в турнирной таблице РПЛ. Не утихают дискуссии и вокруг северо-западного диалекта башкирского языка. Об этих и других событиях — в очередном недельном обзоре «Реального времени».

Хроника коронавируса

Коронавирус продолжает бить новые рекорды. Так, в пятницу в Башкирии COVID-19 подтвердился у 92 человек. В субботу — еще у 90. Всего в республике выявлено 10 678 случаев заражения. Вылечились 9 645 пациентов.

На лечении остается 960 человек. Официально зарегистрированных смертей от вируса — 53.

Стало известно, что коронавирусом заболел генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов. По данным СМИ, заразилась и певица Земфира. Известная уроженка Уфы самоизолировалась и проходит курс лечения.

Прощание с сити-менеджером состоялась в субботу. Хабиров, выступая на траурной церемонии, не сдерживал слез. Фото: glavarb.ru

Умер мэр Уфы

Пожалуй, самая трагичная новость недели — в Москве скончался глава администрации города Уфы Ульфат Мустафин. 61-летний градоначальник умер от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом. Свои слова соболезнования родным и близким мэра выразили глава Башкортостана Радий Хабиров, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Стоит отметить, что информация о его болезни поступала весьма противоречивая: городские и республиканские власти весьма болезненно реагировали на публикации в СМИ о состоянии здоровья Мустафина. Еще на прошлой неделе СМИ сообщили о болезни мэра и его госпитализации спецбортом в московскую клинику. В прессе даже утверждали, что Мустафин находится в очень тяжелом состоянии и не сможет вернуться к своим обязанностям. В городской администрации назвали эту информацию недостоверной и обещали судиться с журналистами за клевету. В мэрии лишь сообщили, что в начале октября градоначальник только контактировал с больным COVID-19, после чего ушел на самоизоляцию.

Позже муниципальные власти признались: Мустафин действительно находится в больнице с пневмонией средней тяжести. Но коронавирус все равно отрицался. В четверг Радий Хабиров сообщил, что глава башкирской столицы заразился коронавирусом и состояние его тяжелое.

В пятницу с утра появились слухи о смерти Ульфата Мансуровича. Однако региональные власти по-прежнему это отрицали, а их представители вновь пригрозили наказать виновных в распространении «подлых слухов». Но через несколько часов уже Хабиров официально подтвердил смерть своего соратника.

Прощание с сити-менеджером состоялось в субботу. Хабиров, выступая на траурной церемонии, не сдерживал слез. Мустафина похоронили на родине в Чекмагушевском районе.

Ишемгулов имел звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного работника сельского хозяйства РБ, ученую степень доктора биологических наук. Фото: Олег Яровиков/bashinform.ru

Смерть Амира Ишемгулова

Смерть настигла и другого видного деятеля Башкортостана — директора Башкирского научно-исследовательского центра (БНИЦ) по пчеловодству и апитерапии, депутата Госсобрания — Курултая РБ Амира Ишемгулова. Ему было 60 лет.

Сообщается, что он болел пневмонией. Летом он перенес коронавирус.

С 2013 по 2018 год он возглавлял исполком Всемирного курултая башкир. Ишемгулов имел звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного работника сельского хозяйства РБ, ученую степень доктора биологических наук. Долгое время именно его БНИЦ обладал уникальным правом на бренд «башкирский мед».

Каникулы продлены

Школьные каникулы в регионе продлили до 9 ноября. Такое решение принял Хабиров на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С инициативой о продлении каникул выступили республиканские Минздрав, Минобрнауки и Роспотребнадзор. Изначально учащиеся школ должны были вернуться к учебе 5 ноября. Теперь в общей сложности они, по замыслу главы РБ, проведут в бесконтактном режиме 3 недели.

В соцсетях такие заявления Павлова посчитали циничными. Фото: bashgmu.ru

Что сказал ректор БГМУ?

Вместе с тем в Сети бурно обсуждали слова ректора Башкирского государственного медицинского университета Валентина Павлова. На онлайн-стриме «Медики против COVID-19», проводимом под эгидой «Единой России», он назвал вирус «санитаром планеты». И, по его мнению, человечество включилось в естественный отбор.

— Умирают диабетики, умирают жирные люди, не побоюсь этого слова. Умирают мужчины с метаболическим синдромом, с большим животом, — добавил ректор, заявив, что нужно всем «резко стать здоровыми».

В соцсетях такие заявления Павлова посчитали циничными. Досталось и блогеру Евгении Машко, участвующей в стриме. Она посчитала напрасными все жалобы россиян на отсутствие в аптеках необходимых лекарств. Просто, по ее мнению, граждане не ищут препараты в интернете.

Главе БГМУ припомнили и то, что он бросает на передовую своих студентов. Так, в четверг стало известно, что еще 150 ординаторов выйдут на практику работать в поликлиники Уфы.

Не утихают споры вокруг северо-западного диалекта башкирского языка. Фото: rus.ye02.ru

И снова о диалекте

Не утихают споры вокруг северо-западного диалекта башкирского языка. По мнению уфимского ученого, кандидата филологических наук Искандера Саитбатталова, он не является татарским, несмотря на внешнее сходство. По его мнению, граница между двумя языками проходит по линии Набережных Челнов.

В интервью «Реальному времени» он, отвечая на претензии со стороны татарских общественников, приводит свои доводы.

— Существование северо-западного диалекта как части башкирского языка — факт, признанный российским и зарубежным лингвистическим сообществом в целом еще в 80-е годы прошлого века, нашедший отражение в обобщающих тюркологических работах последних десятилетий, поэтому частные позиции отдельных исследователей уже не играют значимой роли, — говорит Саитбатталов.

Также собеседник интернет-газеты опровергает опасения татарских активистов, что популяризация северо-западного диалекта башкирского языка способна повлиять на соотношение башкир и татар в Башкирии по результатам переписи. Прокомментировал он и поднявшийся резонанс после проведения «Башкирского диктанта» и исполнения «Ай, былбылым» группой Альберта Исмаила.

Дискуссии продолжились в комментариях. Под материалом читатели оставили более 350 записей, в которых, как полагается, обсудили вопросы лингвистики, истории, этнографии, культурологии и политологии.

Не прошло незамеченным и увольнение главного редактора «Коммерсантъ-Уфа» Натальи Павловой. Фото: bashinform.ru

«Ъ» без Павловой

Не прошло незамеченным и увольнение главного редактора «Коммерсантъ-Уфа» Натальи Павловой после 10 лет работы в этой должности. Вместо нее «на хозяйстве» остается ее заместитель Булат Баширов.

— С прошлого четверга я нахожусь в отпуске с дальнейшим увольнением, — объяснила Павлова «Реальному времени». — И с 5 ноября я не работаю в «Коммерсанте».

По ее словам, у нее давно было желание уйти. На это решение повлияло несколько причин. Основная — «из чувства вредности».

— Кто-то очень хотел, чтоб я ушла. И последние четыре-пять лет я не уходила. Но я устала. Сидеть на одном месте тяжеловато, — комментирует главред. При этом она не отрицает, что этот «кто-то» связан с руководством республики.

Также она сообщила, что со своим работодателем последние полгода обсуждала свой уход. И смогла уйти на комфортных для себя условиях. В свою очередь руководитель регионального отдела «Ъ» Шамиль Идиатуллин рассказал, что пытался удержать Павлову в структурах газеты, но не смог.

Если Россия не будет предпринимать срочных эффективных мер, то, по мнению эксперта, нас ожидает вымирание. Фото: Давид Казанский

Почему стали меньше рожать?

Основная причина уменьшения детей, рожденных первыми у матери, — это значительное сокращение численности женщин в возрасте 20—29 лет, считает уфимский экономист председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов.

— Увеличилось количество женщин в возрасте 30—39 лет. Но 30-летные в большинстве своем рожают вторых-третьих детей. Необходимо исходить из того, что люди в основном заводят детей тогда, когда у них есть стабильные брачные отношения, заработок и есть где жить. Поэтому ситуация не изменится и падение рождаемости продолжится. Потому что стимулирование рождений женщинами первых детей не меняет репродуктивное поведение женщин, не мотивирует женщин на рождение вторых, третьих и последующих детей. Возможно, какой-то незначительный всплеск рождаемости в ближайшие два-три года будет, но уже в 2025 году мы увидим обратный эффект, — сказал он в интервью «Реальному времени».

В Башкирии уже вводилась выплата первородящим в размере 300 тысяч рублей, однако это не изменило ситуацию. Более того, рождаемость снижалась опережающими темпами по сравнению с другими российскими регионами. Это связано с тем, что республиканская власть под лозунгами внедрения адресной социальной помощи свертывала государственную поддержку семьям с детьми. Особенно тревожна ситуация с рождаемостью городского населения Башкортостана. Если Россия не будет предпринимать срочных эффективных мер, то, по мнению эксперта, нас ожидает вымирание.

400-летние лиственницы

Близ деревни Кужаново Абзелиловского района неизвестные спилили 11 уникальных кудрявых лиственниц. 400-летние деревья имеют статус памятника природы.

Вандалы орудовали бензопилой. Спилы сделаны по окружности ствола, на высоте 70—90 см от земли. Болезненно на происшествие отреагировали соцсети. Многие требовали разыскать и наказать злоумышленников.

МВД по РБ разыскивает вандалов. По факту незаконной вырубки лесных насаждений полицейские возбудили уголовное дело.

МВД по РБ разыскивает вандалов. Фото: соцсети

Хабиров раскритиковал работу Минтранса

Во время совещания в правительстве министр транспорта Башкортостана Алан Марзаев рассказал, что за 9 месяцев года число смертельных ДТП с пешеходами выросло в республике на 22%. Хабирова такая статистика явно не устроила, и он обрушился с критикой на министра, потребовав остановить гибель людей на дорогах.

— Я работу оцениваю как неудовлетворительную, в частности вашу как министра. В конце года я буду принимать решение, я не шучу здесь. Я вам дал поручение, значит недорабатываете. Я вас всех тогда поменяю, — пригрозил «башлык».

Новый закон о земле

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана приняли поправки в республиканский земельный закон, передающие неразграниченные земли от муниципалитетов под контроль Минземимущества РБ. 76 законодателей проголосовали «за», 21 — «против». Такая инициатива вызвала противоречивые отзывы в обществе.

Документ был доработан с учетом замечаний парламентариев и прокуратуры. В Госсобрании сообщили, что поправки позволят ввести прозрачный электронный документооборот и упростить процедуру получения земельных участков, избежать как неправомерного предоставления земель, так и необоснованных отказов. В республике «будет создана централизованная система предоставления земельных участков по принципу единого окна». Новый закон о земле должен снизить количество коррупционных проявлений.

Однако во время голосования перед Госсобранием собрались десятки человек, протестующие против «антинародных» поправок. Люди кричали: «Позор».

Активисты считают, что этим законом уменьшаются полномочия у органов местного самоуправления. И распоряжаться своими землями муниципальные советы уже не смогут.

К протестующим вышел Хабиров. Глава республики республики попытался объяснить, чем продиктовано принятие законопроекта, а потом заявил, что собравшиеся могут «отойти в сторонку и там покачать», если они хотят «перед кем-то отчитаться».

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. Фото: Максим Платонов

Международные полеты из Уфы

В России вновь расширили список городов, из которых разрешены международные авиаперелеты. В него попала Уфа.

Международные перелеты из башкирской столицы разрешены с 27 октября. Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа.

Премия — за донос на торговца самогоном

Радий Хабиров предложил выдавать премии за сообщения о нелегальных торговцах спиртными напитками. Причем, по его мнению, премировать должен не кто иной, а «Башспирт».

— Подчеркиваю, с этой заразой не надо придерживаться каких-то нравственных принципов. Ее нужно просто уничтожать, — заявил Хабиров.

Он отметил, что практика вознаграждений за сообщение о продаже нелегальной спиртосодержащей продукции существовала некоторое время назад в Башкирии. Глава напомнил, что 2 года назад в республике устраивали целые облавы на нарушителей. Теперь следует возобновить практику «оплачиваемых» сообщений о нелегальных торговцах спиртом, «чтобы все эти негодяи, которые продают, людей травят, чтобы больше они не существовали».

37-летний Вилдан Ситдиков стал главой администрации Нуримановского района. Фото: nuriman.bashkortostan.ru

Новый начальник в Красной Горке

37-летний Вилдан Ситдиков стал главой администрации Нуримановского района. Депутаты райсовета утвердили его кандидатуру. До своего избрания он был замглавы администрации района по строительству и ЖКХ.

Он сменил на этом посту Азамата Нусратуллина, который руководил районом еще с рахимовских времен — с 2009 года.

ФК «Уфа» достиг дна РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» продолжает расстраивать своих болельщиков неудовлетворительной игрой. На этой неделе «горожане» в гостях уступили грозненскому «Ахмату» (1:3) в матче Российской премьер-лиги. Это второе поражение подряд под руководством тренера Рашида Рахимова.

Башкирский клуб по итогам 12 туров располагается на последней,16-й, строчке в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье ФК «Уфа» дома встречает «Урал» из Екатеринбурга.

Несколько иначе обстоят дела у хоккейного «Салавата Юлаева». В начале недели уфимский клуб дома разгромно проиграл ярославскому «Локомотиву» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Зато в пятницу дружина Томи Ламсы в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1).