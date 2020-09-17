Новый премьер Башкирии: лоббист Хабирова и куратор Зауралья с неоднозначным бэкграундом

Who is Mr. Andrey Nazarov?

Назначение Андрея Назарова премьер-министром Башкортостана эксперты «Реального времени» встретили со сдержанным оптимизмом. Отмечая его высокие управленческие навыки и лоббистские возможности, политологи и экономисты высказывают и некоторые опасения. При этом фактически его достаточно давно воспринимают как «номер два» в регионе (после Радия Хабирова). Кроме того, на высоких постах в руководстве республики могут появиться и новые лица. Подробнее о «башкирском Фрэнке Андервуде» — в материале «Реального времени».

Долгожданное кресло премьера

Сегодня премьер-министром правительства Башкирии назначен Андрей Назаров. Его кандидатуру предложил глава республики Радий Хабиров, а депутаты Госсобрания-Курултая региона одобрили. Указ о назначении был подписан сразу же.

Глава региона отметил, что Назаров стал фигурой федерального масштаба и много сделал для развития республики, показав себя эффективным руководителем.

— Я привык решать сложные задачи в своей команде с людьми, которые имеют богатый жизненный опыт, успешными, даже порой дерзкими, — сказал Хабиров. — На период работы Андрея Геннадьевича в правительстве пришелся один из самых сложных периодов за последние 20 лет: и падение цен на нефть, и пандемия, и ряд других кризисов. И он, и правительство эффективно справились с этими вызовами. Он уже всего добился в этой жизни, и ему чужды меркантильные интересы на столь высоком посту.

Назаров рассказал парламентариям о своем видении развития Башкортостана до 2024 года, ответив на их вопросы.

Отметим, слухи о скором назначении Назарова премьером появились на прошлой неделе. Кроме того, изначально в повестке заседания осенней сессии Госсобрания этот пункт не значился.

Кандидатуру Назарова предложил глава республики Радий Хабиров, а депутаты Госсобрания-Курултая региона одобрили. Фото glavarb.ru

Номер два в иерархии элит

При этом Назарова и так воспринимали фактически премьер-министром республики. Более того, в рейтинге самых влиятельных людей региона, составленном экспертами «Реального времени», он занял второе место. Причем он обошел руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина, который ранее держался на второй строчке, и председателя совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова. Первым в топ-100 элит РБ остается Радий Хабиров.

Еще в 2018 году Назаров, будучи сопредседателем «Деловой России», довольствовался лишь 41-й позицией в рейтинге. С приходом Хабирова он уже попал в десятку (8-е место), а, став первым вице-премьером в 2019 году, добрался до «бронзы». К слову, он оказался и самым успешным в правительстве республики по доходам. До назначения на должность вице-премьера он занимался бизнесом (с ним связана ГК «Гранель»), был сопредседателем «Деловой России». Топовый чиновник указал доход за прошлый год в размере 35,6 млн рублей. Его супруга заработала 864 млн рублей.

В СМИ и телеграм-каналах еще год назад сообщалось, что Хабиров хотел усадить Назарова именно в премьерское кресло, но в Кремле не одобрили такой порыв главы Башкирии.

Как отмечает политолог Дмитрий Михайличенко, фактически Андрей Назаров и так выполнял функции второго человека в управленческой иерархии республики и замыкал на себе социально-экономические вопросы. Сейчас же в непростой ситуации с «Башкирской содовой компанией», с «Башнефтью» Хабирову нужен такой человек, который будет наделен широким объемом полномочий.

По мнению эксперта, нынешнее назначение премьер-министра республиканские власти представят так: нужен был какой-то срок, чтоб Назаров доказал свою эффективность, и теперь Хабиров принял это кадровое решение. Однако без согласования с федеральным центром такие вопросы не проходят.

— В адрес Хабирова есть немало критики, и центр недоволен его работой во многих аспектах. Поэтому нужен второй такой человек, который будет разделять с ним ответственность и принимать негатив на себя, поскольку он уже официально получает больше полномочий, — рассказал «Реальному времени» Михайличенко.

Наш собеседник напомнил, что в России 22 республики, в 14 из них есть председатели правительств. Такие назначения (премьером) совершаются там, где есть так называемые «путинские командиры» (Тульская, Ярославская, Астраханская области), политическое значение которых в период транзита будет высоким. Всего премьеров — первых замов правительства — 27 (а регионов 85), это не так много. В республиках положение главы региона несколько значимей в иерархии, нежели среднестатистический губернатор области, соответственно, и полномочий больше.



— В Башкирии, очевидно, Радию Хабирову нужен человек, который умеет работать с деньгами и модерировать социально-экономические процессы. Назаров в этом плане компетентен, хотя имиджевые риски для него это назначение несет, — считает эксперт.

По словам политолога, в Башкирии с исторических времен сложилось так, что первым лицом ставят этнического башкира, а вторым человеком — либо русского, либо татарина. Такая установка существовала еще с советских времен, и эту пропорцию стараются соблюдать до сих пор.

Новые лица в руководстве

По околополитическим слухам, муссируемым в telegram-каналах и соцсетях, в команде Хабирова сформировались несколько конкурирующих групп влияния, сформированных вокруг Александра Сидякина, Ростислава Мурзагулова и Рината Баширова (замруководителя администрации главы РБ). Остались и кадры Илшата Тажитдинова (вице-премьер со времен Рустэма Хамитова).

По околополитическим слухам, в команде Хабирова сформировались несколько конкурирующих групп влияния, сформированных вокруг Александра Сидякина (на фото), Ростислава Мурзагулова и Рината Баширова. Фото Максима Платонова

«Назаровскими» в руководстве республики называют министра экономического развития Рустама Муратова, замруководителя аппарата правительства Марину Долич, бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина и других. В Госсобрании-Курултае республики принимает законы его сын Денис Назаров.

Можно ожидать и кадровых назначений. Источники «Реального времени» в республиканском правительстве не исключают, что нынешний ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров станет новым министром образования Башкортостана, сменив на этом посту Айбулата Хажина, который считается ставленником другого вице-премьера — Илшата Тажитдинова. Можно ожидать и повышения мэра Салавата Игоря Миронова — еще одного «назаровского». Возможно, сменится и глава Минпрома, особенно после конфликта вокруг Куштау и БСК.

— Полагаю, против Андрея Назарова есть коалиция, которая тоже будет играть свою роль, — комментирует Михайличенко. — У Муртазы Рахимова к нему претензий нет, это видно хотя бы по тому, как освещает его назначение «ПроУфу» (изданием руководит племянница первого президента РБ Рауфа Рахимова, — прим. ред.).

Фото gtrk.tv

Понимает экономику

Новому премьеру теперь предстоит решать массу мелких вопросов, выходящих за рамки экономического блока, который он ранее курировал. Вместе с тем digital-экономист Равиль Ахтямов уверен, что с назначением премьер-министра правительство Башкирии переходит к своей целевой модели.

— Прежний состав правительства был временным и характеризовался высокой управленческой конкуренцией, которая позволила выявить бесспорного фаворита. Теперь будет сформирована более гибкая структура самого правительства и его аппарата с привлечением управленцев современного типа. Задачи, которые стоят перед правительством республики, не относятся к разряду неразрешимых, — считает Ахтямов.

— Ситуацию в Башкортостане определяет отношение общества к проблемам экологии. Правительство Башкирии имеет, по нашему мнению, широкий мандат доверия населения для решительных шагов в этой сфере. В этой связи кабмин должен иметь соответствующий план действий и развивать социальную и экономическую сферы с целью сохранения чистой и экологичной среды на основе перестройки устаревших производств, внедрения принципов «зеленого», энергоэффективного строительства и цифровой трансформации ЖКХ, — говорит экономист.

Дмитрий Михайличенко отмечает, что Назаров, будучи уроженцем Баймака, является неформальным куратором Зауралья Башкирии — весьма неспокойной части республики, где скопились проблемы экономического, социального и экологического характера. При этом Хабиров будет продолжать играть на социально одобряемых темах, выигрывать маленькие победоносные воины (как в ситуации со стройкой в Уфе около дома по Ш. Руставели, 5), чтобы повысить свой рейтинг. А Назаров будет работать над социально-экономической повесткой.



— У него трезвый подход: он понимает экономику, бизнес-процессы. Достижения Андрея Назарова я бы не отделял от Радия Хабирова: это ковидный госпиталь, маркетплейс, успехи в формировании инвестиционной привлекательности. Среди просчетов я бы назвал падение темпов экономического развития, не всегда работают амортизационные меры, — добавил Михайличенко.

Башкирский Андервуд

Согласно официальной биографии, опубликованной в ряде информационных ресурсов, Андрей Назаров — кандидат политических наук.

Родился 28 апреля 1970 года в Баймаке (БАССР). Окончил школу в Сибае, там же — горно-обогатительный техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (1988 год). В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления (бывший Алма-Атинский институт народного хозяйства) по специальности «Экономика и управление в торговле и общественном питании», в 2002 году — Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкортостана по специальности «Стратегический менеджмент», в 2009 году —Магнитогорский государственный технический университет по специальности «Горные машины и оборудование», в 2011 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция».

В 1998 году стал депутатом городского Совета Сибая. В 1998—2004 годах — представитель Башкортостана в Магнитогорске (Челябинская область). В 2001—2006 годах — председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза. В 2003 году стал депутатом Государственного собрания — Курултая РБ. В 2007—2011 годах — депутат Госдумы (по спискам башкирской «Единой России»).

В 2010 году стал заместителем председателя «Деловой России», а в 2014 году — сопредседателем этой организации. С 2019 года и по настоящее время — первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана.

«Гранели» доставались под застройку территории в Москве, Подмосковье и лакомые куски в Уфе. Фото archi.ru

Вместе с тем журнал Forbes упомянул холдинг «Гранель» как крупнейшего застройщика страны. В издании указывается, что резкий рост девелоперской компании из Башкирии связан с дружбой Назарова и Хабирова. «Гранели» доставались под застройку территории в Москве, Подмосковье и лакомые куски в Уфе (например, на месте уфимского санатория «Зеленая роща»). В свое время в Уфе компания построила здание Пенсионного фонда, гостиницу Crowne Plaza Ufa (бывший отель Sheraton). Другая аффилированная с ним компания, «Аструм», управляет торговыми центрами в городах республики, кинотеатром в Салавате и другими объектами коммерческой недвижимости.

Летом 2018 года, до официального возвращения в башкирскую столицу, Назаров выкупил уфимскую франшизу РБК. Подробности сделки он тогда рассказал в интервью «Реальному времени». Поделился он и своими мыслями о бизнес-климате родного региона.

В СМИ периодически всплывает информация о предполагаемой его судимости за групповое изнасилование в Сибае в 1986 году. Однако суд признал информацию об изнасиловании недостоверной.

У Назарова отмечаются политические амбиции, лоббистские возможности, выживаемость в аппаратных играх и неоднозначный бэкграунд. Фото facebook.com/agnazarov

Кроме того, в Башкирии опасаются, что у Назарова появятся новые рычаги для «освоения бюджета» республики аффилированными компаниями и подрядчиками его друзей.

Однако иногда его сравнивают с Фрэнком Андервудом — действующим лицом сериала «Карточный домик». Как и у героя Кевина Спейси, у Назарова отмечаются его политические амбиции, лоббистские возможности, выживаемость в аппаратных играх и неоднозначный бэкграунд. Кто-то замечает и схожие внешние черты башкирского чиновника и вымышленного героя.