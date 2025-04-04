В России введут штрафы за репосты у незарегистрированных блогеров
В России планируют ввести штрафы за репосты материалов из каналов, не зарегистрированных в Роскомнадзоре (РКН). Об этом сообщил Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, передают в ТАСС.
Горелкин уточнил, что обсуждение этой темы уже началось, и штрафы могут быть разработаны осенью.
— Нам необходимо вводить штрафы за репосты неверифицированных каналов. Я уверен, что такая ответственность будет разработана осенью, — сказал он на круглом столе, посвященном фальшивым новостям и поддельным аккаунтам СМИ.
- По действующему закону, блогеры с более чем 10 тыс. подписчиков обязаны регистрироваться в РКН, иначе им запрещено размещать рекламу.
В настоящее время ФАС может штрафовать рекламодателей, которые размещают рекламу в таких каналах, до 500 тысяч рублей. Однако, по словам Горелкина, пока этого не происходит, и необходимо ускорить процесс регистрации и ввести новые меры ответственности.
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