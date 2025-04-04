В России введут штрафы за репосты у незарегистрированных блогеров

Фото: Мария Зверева

В России планируют ввести штрафы за репосты материалов из каналов, не зарегистрированных в Роскомнадзоре (РКН). Об этом сообщил Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, передают в ТАСС.

Горелкин уточнил, что обсуждение этой темы уже началось, и штрафы могут быть разработаны осенью.

— Нам необходимо вводить штрафы за репосты неверифицированных каналов. Я уверен, что такая ответственность будет разработана осенью, — сказал он на круглом столе, посвященном фальшивым новостям и поддельным аккаунтам СМИ.

По действующему закону, блогеры с более чем 10 тыс. подписчиков обязаны регистрироваться в РКН, иначе им запрещено размещать рекламу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В настоящее время ФАС может штрафовать рекламодателей, которые размещают рекламу в таких каналах, до 500 тысяч рублей. Однако, по словам Горелкина, пока этого не происходит, и необходимо ускорить процесс регистрации и ввести новые меры ответственности.

Анастасия Фартыгина