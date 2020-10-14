Кому достанутся активы БСК и что будет с Куштау?

Эксперт о судьбе акций «Башкирской содовой компании» и дальнейшей борьбе за шихан

Сегодня в Уфе должен состояться суд, на котором будет решаться судьба акций «Башкирской содовой компании»: вернут ли их в собственность Башкирии, чего под давлением общественности начал добиваться глава республики Радий Хабиров, или они отойдут федеральному Росимуществу. Какую сторону бы не выбрала Фемида, в любом случае путь в офшоры прибыли БСК будет перекрыт, считает юрист и политолог Карина Горбачева. Эксперт указывает еще на одно противоречие: наличие различных документов, защищающих Куштау от разработки и в то же время разрешающих ведение на шихане хозяйственной деятельности. На какие шаги идут защитники горы в этой ситуации, Горбачева рассказывает в очередной авторской колонке, написанной специально для «Реального времени».

Кому деньги (где деньги)?

14 октября — важная дата для судьбы «Башкирской содовой компании». Борьба за шихан Куштау, всемирное геологическое наследие, обернулась для предприятия судебным разбирательством и угрозой утраты акций. Компания не только лишилась перспектив получить Куштау, но и повисла в неопределенности касательно ее будущего. Кто теперь будет получать прибыль и какое развитие получит ситуация?



К процессу образования БСК у жителей республики, заводчан и активистов вопросы были давно. Но по большей части они задавались в частных беседах, а на широкую публику вопрос законности слияния ЗАО «Каустик» и ОАО «Сода» не выносился. И даже когда в 2019 году в Башкортостан приехали члены Совета по правам человека при президенте РФ, эта тема не заявлялась как особо проблемная точка в ситуации с Куштау. И это вполне объяснимо — ведь смена хозяев не имеет прямого отношения к выбору месторождения. Однако развитие событий в 2020 году опровергло данную логику — именно сомнение в законности сделки по слиянию двух крупных заводов стало решающей каплей в деле спасения горы.

Сразу два исковых заявления поступили в сентябре в Арбитражный суд Башкортостана об истребовании незаконно полученных акций — в Росимущество и в собственность Башкирии. По сути, это два разных подхода к решению судьбы «Башкирской содовой компании» и два разных варианта восстановления справедливости. И если следовать рассуждениям, что при слиянии произошло нарушение, то такая сделка должна быть признана недействительной, а акции возвращены прежним владельцам. А как известно, Росимущество не являлось акционером заводов накануне объединения.

Как распорядится Фемида в данной ситуации? Ситуация неоднозначна. Но чью бы сторону не выбрали судьи, важно, что в любом случае прибыль действительно перестанет уходить в офшоры. Однако при переходе акций в федеральную собственность деньги не останутся в регионе. Будет ли заработанное возвращаться обратно и послужит ли процветанию жителей республики — вопрос. При этом возврат акций в государственную собственность не означает невозможность продажи активов и приватизации предприятия в будущем.

ООПТ vs лицензия на добычу

Другой спорной стороной по результатам противостояния за Куштау стало наличие документа, защищающего гору от хозяйственной деятельности (постановление о создании ООПТ), и документов, ее разрешающих (лицензия на георазведку и добычу полезных ископаемых, разрешение на рубку леса). С одной стороны, федеральный закон об особо охраняемых природных территориях защищает памятник природы от каких-либо на него покушений. С другой стороны, для полного устранения угрозы требуется отмена разрешительной документации — этот шаг станет решающим актом в деле по обеспечению юридической защиты Куштау.

По словам Дмитрия Шамова, заместителя начальника Управления геологии твердых полезных ископаемых Федерального агенства по недропользованию, максимум, что возможно сделать в ситуации при наличии ООПТ на Куштау, — это приостановить право пользования недрами комиссией Роснедр. Проблема прекращения действия лицензии кроется в том, что случаи, когда действие лицензии прекращается в императивном порядке, перечислены в ч. 1 ст. 20 Закона “О недрах”. Единственным вероятным основанием можно назвать возникновение определенного условия (если оно зафиксировано в лицензии), с наступлением которого прекращается право пользования недрами. Остальные же пункты вряд ли могут быть осуществимы (например, представляется невероятным добровольный отказ владельца лицензии от права пользования — в свете заявления председателя совета директоров БСК Григория Рапоты о том, что компания изучит правовые основания признания Куштау памятником природы).

В свою очередь досрочное приостановление, прекращение или органичение права пользования недрами является правом, а не обязанностью уполномоченного органа. Среди оснований для возможного приостановления или прекращения действия лицензии можно выделить нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; а также если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах.

Наследие и Куштау

Как видно, судебные разбирательства вокруг акций «Башкирской содовой компании» не решают вопрос защиты уникального объекта природы (как и не являются гарантом смены технологии, технического перевооружения завода, повышения зарплаты рабочим и увеличения расходов на социальную сферу города). Созыв же особой комиссии по приостановлению (или прекращению) действия лицензии, зависящий от воли Роснедр, пока не анонсировался. Между тем отмена разрешительной документации на рубку леса и добычу известняка из Куштау была и остается одним из главнейших требований защитников Куштау.

Текущие обстоятельства ставят перед обществом задачу добиваться прекращения действия разрешительной документации своими силами. Таким шагом стала подача иска в Арбитражный суд Республики Башкортостан от АНО «Наследие». Члены организации полагают, что вред, который будет причинен государству и обществу вследствие уничтожения охраняемых объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Республики Башкортостан, значительно превышает тот социально-экономический эффект, который может дать продолжение геологоразведки и добычи известняка.

Согласно постановлению от 30.11.2017 года №49 Пленума Верховного Суда РФ, опасность причинения вреда окружающей среде в будущем, в том числе в связи с эксплуатацией предприятия, сооружения или иной деятельностью, может являться основанием для запрещения деятельности, создающей такую опасность. Иск принят к рассмотрению, 27 октября судебное заседание решит вопрос дальнейшей деятельности АО «Сырьевая компания» на Куштау.