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В России за сутки потушено 20 пожаров, в Татарстане — 19 возгораний

09:23, 04.04.2025
В России за сутки потушено 20 пожаров, в Татарстане — 19 возгораний
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 20 лесных пожаров. Огонь удалось потушить в Псковской, Московской, Самарской областях, республиках Дагестан, Бурятия, Приморском, Забайкальском краях, и Ханты-Мансийском АО (Югра), сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время проводятся работы по тушению 29 лесных пожаров в 8 регионах. В ликвидации возгораний задействовано 685 человек и 139 единиц техники. Авиационный мониторинг осуществляют семь воздушных судов.

Несмотря на продолжающиеся работы, режим чрезвычайной ситуации в стране не введен. Однако особый противопожарный режим действует в 13 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 57 субъектах России.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы 19 раз выезжали на тушение пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе. Также было зафиксировано 33 выездов по ложным вызовам и восемь выездов для взаимодействия с другими службами. 9 раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

  • На водных объектах республики зафиксировали одно происшествие.
Анастасия Фартыгина

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