В России могут запретить экспорт мяса перед майскими праздниками

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции, чтобы предотвратить рост цен в преддверии майских праздников. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам Чернышова, традиционно перед майскими праздниками в России наблюдается увеличение цен на мясо из-за высокого спроса. Чтобы стабилизировать рынок, он предлагает временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на импорт этих продуктов.

— Это поможет удержать цены на доступном уровне, — уточнил депутат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он считает, что такие меры должны действовать до 1 июня 2025 года, но с возможностью корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Чернышов также предложил установить беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тыс. тонн, чтобы избежать дефицита и обеспечить доступные цены для граждан.

В письме подчеркивается, что аналогичные меры уже использовались в России для стабилизации цен. Например, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года действовал запрет на вывоз определенных видов мяса птицы, что способствовало увеличению предложения на внутреннем рынке.

— Важно не допустить ситуации, когда рост экспорта оборачивается подорожанием продукции для российских потребителей, — заключил Чернышов.

Напомним, что Казань стала самым популярным городом для бронирования отелей и других объектов размещения на майские праздники 2025 года, обогнав Москву и Санкт-Петербург.



Анастасия Фартыгина