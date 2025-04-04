Бастрыкин: в России пропали более 1 тыс. детей и подростков

В России остаются ненайденными более 1 тыс. детей и подростков, которые пропали более года назад. Об этом сообщил председатель Следкома России Александр Бастрыкин в ТАСС.

— В целом по стране с учетом прошлых лет так и остаются не найденными более 1 095 несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше, — уточнил Бастрыкин.

Причинами исчезновения детей могут быть неблагоприятная обстановка в семье и сложные отношения с близкими.

В 2024 году в следственные органы поступило свыше пяти тысяч сообщений о пропаже детей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Удмуртии (373), Краснодарском крае (355) и Новосибирской области (350). За год удалось установить местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних, однако девять детей, пропавших в 2024 году, до сих пор не найдены. Из них пятеро утонули при свидетелях, а четверо ушли из дома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бастрыкин подчеркнул, что успешность поисков во многом зависит от оперативности следственных действий и взаимодействия между различными службами.

— Интенсивная работа по горячим следам, когда речь идет о пропаже ребенка, в ряде случаев предотвращает наступление более тяжких последствий, — добавил он.



Анастасия Фартыгина