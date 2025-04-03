Подмосковная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на 6 млн рублей

Фото: Реальное время

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Казани, подозреваемого в причастности к хищению более 6 миллионов рублей у 79-летней жительницы Подмосковья.

По версии следствия, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, действовавших под видом знакомой и сотрудника ФСБ. Злоумышленники связались с женщиной через мессенджер, используя аккаунт с фотографией ее бывшей коллеги. Мошенники сообщили о якобы проводимой проверке, связанной с переводом денег на территорию Украины.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Представитель ФСБ» убедил пенсионерку установить специальные приложения на телефон и совершить переводы денежных средств на указанные счета для предотвращения противоправных действий. Поверив аферистам, потерпевшая перевела более 6 миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники установили счет, куда поступила часть похищенных средств. Выяснилось, что деньги были обналичены в Казани. Подозреваемый был задержан при попытке прибыть в Москву, успев передать денежные средства организаторам мошеннической схемы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый, ранее судимый, заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, что недавно Кировский районный суд Казани удовлетворил иск городской прокуратуры и обязал курьера мошенников выплатить 1,3 млн рублей 75-летней пенсионерке, обманутой аферистами.



Матвей Гавриков